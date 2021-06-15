الموت يغيب نيد بيتي عن 83 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 12:02 مساء
نيد بيتي، 8/مارس 2007، ويستوود بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)

أعلنت مصادر مقربة من الممثل الأميركي نيد بيتي (83 عامًا)، وفاة النجم المشارك في أعمال سينمائية كثيرة بينها «سوبرمان» و«توي ستوري 3» و«نتوورك» الذي رُشح عنه لجائزة «أوسكار».

وقالت الوكيلة لدى مجموعة «شلتر إنترتاينمنت غروب»، ديبورا ميلر، في رسالة إلكترونية إن «نيد توفي لأسباب طبيعية صباح الأحد محاطًا بعائلته وأقاربه». وأضافت: «نيد كان موهبة أسطورية لامعة وصديقًا عزيزًا، سنفتقده جميعً»، وفق «فرانس برس».

أطل نيد بيتي المولود في ولاية كنتاكي على الشاشة للمرة الأولى سنة 1972 من خلال فيلم «ديليفيرانس» لجون بورمان، مطلقًا مسيرة طويلة استمرت حتى 2013.

وكانت له مشاركات في أفلام كثيرة بينها «سوبرمان» و«أل ذي بريزيدنتس مان»، إضافة إلى مسلسل «هوميسايد: لايف أون ذي ستريت» التلفزيوني الناجح. ووضع صوته على شخصية الدب «لوتسو» في فيلم «توي ستوري 3» الذي رُشح لجائزة «أوسكار»، أفضل فيلم.

رُشح نيد بيتي للفوز بجائزة «أوسكار»، أفضل دور ثانوي عن دوره في فيلم «نتوورك» الذي صدر سنة 1976. وقد طبع الذاكرة السينمائية في هذا الفيلم بمقطع مونولوج ساخر عن الدولارات والسنتات و«القوى البدائية للطبيعة». وعلق الممثل أليكس وينتر الذي برز في أفلام «بيل أند تيد»، على وفاة نيل بيتي، واصفًا إياه بأنه «من عظماء» السينما.

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