«الإسماعيلية السينمائي» يعلن لجان التحكيم

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يعلن لجان تحكيم الدورة الـ22 للمهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)

تعلن إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي ويرأس المهرجان الناقد الكبير عصام زكريا، وتنطلق فعالياته الأربعاء، وتستمر حتى 22 يونيو، التشكيل النهائي للجان تحكيم المسابقات الأربع للمهرجان.

وقالت صفاء مراد، المدير الفني للمهرجان: «تضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير المخرجة الإماراتية المعروفة نجوم الغانم لما لها من تاريخ سينمائي معروف في مجال الأفلام القصيرة أبرزها (ما بين ضفتين) أول فيلم وثائقي يشارك باسم الإمارات في مهرجان سينمائي دولي العام 1999، وهو مهرجان ياماجاتا السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية، وأصبحت أفلامها بعد ذلك تشارك في المهرجانات السينمائية الدولية، كما تضم اللجنة المخرج والمنتج السينمائي ديان بيتروفيتش مؤسس ومدير عام مركز الفيلم المستقل (فيلمارت)، ويعمل أستاذاً في قسم الإخراج السينمائي والتلفزيوني في أكاديمية الفنون في بلجراد، وتشارك في اللجنة المخرجة المصرية هالة خليل إحدى أهم المخرجات المصريات، بالإضافة إلى المخرج العراقي الفرنسي عباس فاضل، الذي حاز فيلمه الوثائقي الكبير (الوطن: العراق عام صفر) عدة جوائز من مهرجانات دولية مهمة».

مسابقة الفيلم الروائي

أضافت المدير الفني: «أما مسابقة الفيلم الروائي والتحريك فتضم في عضويتها كلاًّ من فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو توماس ويلز، الذي حصدت أفلامه عديد الجوائز من مهرجانات سينمائية دولية مثل مهرجان «هويسكا»، و«قرطاجنة» السينمائي، كما قدم مؤخراً فيلم الرسوم المتحركة «حلم سحري»، الذي حاز 25 جائزة أثناء جولته في 150 مهرجانًا حول العالم، كذلك تضم اللجنة السيناريست المصري تامر حبيب والمخرج المغربي عبدالاله الجوهري وهومخرج سينمائي وناقد مغربي، يقوم بتدريس التصور السينمائي والتحليل الفيلمي بالمعهد التقني المتخصص في السمع البصري، بالرباط، وله عديد الكتب السينمائية وأخرج عددًا من الأفلام الروائية الطويلة والقصير، والتسجيلية التي شاركت في عدد من المهرجانات المحلية والدولية وحصدت عديد الجوائز من بينها الفيلم الروائي القصير«كليك ودكليك» الحائز جائزة لجنة التحكيم من مهرجان وهران للفيلم العربي 2011».

كذلك تضم اللجنة إيلينا كورسيفا رئيس تنفيذي بشركة «سيني برومو»، إحدى أكبر شركات توزيع الأفلام القصيرة في روسيا، كما تشغل منصب منتج عام في مهرجان تيليمانيا السينمائي، الذي يقام في تلفزيون أوستانكينو، كما تضم المنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا مؤسس «جالاتيكا بيكتشيرز ستديو» في 2015 وأنتج من خلالها خمسة أفلام قصيرة، وشارك في إنتاج فيلم طويل وأفلام أخرى قصيرة. وأخرج ثلاثة أفلام قصيرة، هي (قرار)، و(حوار عن الحياة)، و(البداية) الذي فاز بعشر جوائز دولية وعرض في أكثر من 150 مهرجانًا حول العالم. كما شارك في عضوية لجان تحكيم مهرجانات ريكيافيك فيجن وداكا السينمائي الدولي.

وأشارت صفاء مراد إلى أن لجنة تحكيم الفيبريسي فتضم في عضويتها الناقدة المصرية مروة أبو عيش والناقدة السورية لما طيارة، بالإضافة إلى الناقد الإيطالي ماسيموليتشي..

أما المسابقة الأخيرة فهي مسابقة أفلام الطلبة، وتضم المخرج المصري الكبير خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبد السلام، ومن لبنان نجا الأشقر مدير «نادي لكل الناس للسينما».

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًّا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفه وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يعلن لجان تحكيم الدورة الـ22 للمهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يعلن لجان تحكيم الدورة الـ22 للمهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يعلن لجان تحكيم الدورة الـ22 للمهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يعلن لجان تحكيم الدورة الـ22 للمهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)