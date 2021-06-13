صورة.. إليسا تعود بملامح مختلفة

منذ فترة والمطربة إليسا غائبة عن الأضواء، لتعود بملامح متغيرة، حيث نشرت إليسا صورة جديدة لها وظهرت بشكل مختلف.

وعلقت النجمة اللبنانية عبر حسابها بتطبيق «إنستغرام»: «أعد الأيام المتبقية للغناء للجمهور السعودي».

وتشارك إليسا مع وائل كفوري في حفل غنائي، الخميس، في العاصمة السعودية، الرياض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع بها إليسا ووائل كفوري في حفل أو مناسبة فنية، ولهذا السبب وافقت إليسا فورًا على إحياء حفل معه في موسم الرياض، من دون تردد، مع الإشارة الى أنهما صديقان مقربان جدًّا.

إليسا ووائل كفوري كانا اجتمعا أيضًا على كرسي لجنة التحكيم، ضمن برنامج «إكس فاكتور»، وكان واضحًا الانسجام القوي بينهما، إذ يضيفان دومًا أجواءً مرحة وطريفة على المسارح، حسب «الفن».

وفي سياق آخر، يتواصل الجدل بين جمهور إليسا ونظيره المناصر لمواطنتها نانسي عجرم، فكل من الجمهورين يرى نجمته هي الأفضل بين مطربات لبنان.

