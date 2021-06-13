وزيرة الثقافة تتفقد المرافق الثقافية في بنغازي

وفد برئاسة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، يتفقد عددا من المرافق الثقافية في مدينة بنغازي (فيسبوك)

وصلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، والوفد المرافق لها، صباح السبت، إلى مدينة بنغازي، وكان في استقبالها رئيس المجلس التسييري المكلف لبلدية بنغازي، أحمد فرج الطيرة، والشيخ أحمد المغربي رئيس مجلس حكماء ليبيا.

وتأتي الزيارة في إطار جولة التفقد والاطلاع التي تقوم بها الوزيرة للمكاتب والمراكز الثقافية في مختلف بلديات ليبيا، للوقوف عن قرب على طبيعة واقع عملها، والتحديات التي تواجهها، التي انطلقت بزيارة مدن غريان وسبها وتمنهت وغدوة ومرزق وتراغن وبراك الشاطئ وأوباري والغريفة ومصراتة وتاورغاء، وفق صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وشملت قائمة مستقبلي الوفد أسامة الزروق منسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية، وبريكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني، وطارق الجحاوي المستشار الإعلامي، وناصر الدعيسي مدير إدارة التعاون الدولي، ورافع الفاخري مدير إدارة التخطيط والمشروعات، وعددا من أعيان مدينة بنغازي، وعددا من مديري المكاتب الثقافية.

مركز وهبي البوري

التقت الوزيرة، في مركز وهبي البوري ببنغازي مساء السبت، عددا من المثقفين، والأدباء، والمبدعين، إذ استمعت إلى آراء ومقترحات الحضور، التي تناولت في مجملها ضرورة الارتقاء بالواقع الثقافي في المدينة.

وكانت الوزيرة تجولت في مركز وهبي البوري الثقافي، واطلعت على مرافقه والذي يعتبر الحاضن للأنشطة الثقافية والفنية، معبرة عن سعادتها واعتزازها بهذا المرفق الثقافي المهم.

وفي إطار اهتمامها بالبنية الثقافية وتطويرها، تفقدت الوزيرة مبروكة توغي عثمان، والوفد المرافق لها مقر مخازن الكتاب بمنطقة بوعطني بمدينة بنغازي، للاطلاع على أوضاعها ومستوى الخدمات بها، وللوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه بعض الجهات والمؤسسات التابعة للوزارة.

واستمعت الوزيرة إلى الشروحات التي قدمها ه مدير فرع إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بالمنطقة الشرقية، أنور الشويهدي، الذي رافقها في جولة داخل المخازن، مقدمة لهم الشكر على جهودهم التي يبذلونها من أجل المحافظة على الكتب التي تمثل الموروث الثقافي والحضاري للوطن.

مكتبة بنغازي

في إطار الجولة تفقدت مبروكة توغي عثمان والوفد المرافق لها مكتبة بنغازي، وقصر الكيخيا، وضريح المجاهد عمر المختار، حيث بدأت الجولة بزيارة مشروع مكتبة بنغازي، مقر المجلس التشريعي «البرقاوي» سابقًا، حيث اِستمعت الوزيرة لشروح وافية عن المقر وأهميته من مدير جهاز المدن التاريخية فرع بنغازي، بعدها زارت الوزيرة برفقة الوفد المرافق بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا»، حيث كان في استقبالهم عدد من المثقفين، واستمع الوفد لشرح حول إعادة تفعيل دور بيت المدينة الثقافي.

وإثر ذلك توجه موكب الوزيرة إلى زيارة ضريح شيخ الشهداء المجاهد البطل عمر المختار الذي يقع في المدينة القديمة بنغازي.

وفد برئاسة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، يتفقد عددا من المرافق الثقافية في مدينة بنغازي (فيسبوك)

وفد برئاسة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، يتفقد عددا من المرافق الثقافية في مدينة بنغازي (فيسبوك)

وفد برئاسة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، يتفقد عددا من المرافق الثقافية في مدينة بنغازي (فيسبوك)

وفد برئاسة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، يتفقد عددا من المرافق الثقافية في مدينة بنغازي (فيسبوك)

وفد برئاسة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، يتفقد عددا من المرافق الثقافية في مدينة بنغازي (فيسبوك)