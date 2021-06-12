مقاضاة «روبلوكس» بتهمة انتهاك حقوق المؤلف

صورة على شاشة جهاز لوحي في الأول من فبراير 2019 لصفحة خدمة روبلوكس لألعاب الفيديو عبر الإنترنت (أ ف ب)

اتهم ناشرو موسيقى، يمثلون إد شيران وأريانا غراندي وفرقة «رولينغ ستونز»، منصة ألعاب الفيديو «روبلوكس» بانتهاك حقوق المؤلف.

ولاحظ رئيس الرابطة الوطنية لناشري الموسيقى ديفيد إزرايليت، في بيان الأربعاء، أن «روبلوكس» كسبت «مئات الملايين من الدولارات بمطالبتها اللاعبين بالدفع في كل مرة تبث فيها الموسيقى على المنصة، مستغلة عدم فهمهم كيفية عمل حقوق الطبع والنشر»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن المنصة «بالكاد تتخذ أي احتياطات لمنع الانتهاكات أو تنبيه المستخدمين إلى المخاطر التي يتعرضون لها». وتطالب الرابطة بتعويض قدره 200 مليون دولار عن «الاستغلال المخزي للموسيقى بواسطة روبلوكس دون الحقوق اللازمة».

وردت «روبلوكس» التي يستخدم الأطفال على نطاق واسع تطبيقها للألعاب وإنشاء الألعاب «لقد فوجئنا ونشعر بخيبة أمل من هذه الدعاوى القضائية التي تشكل سوء فهم كامل لعمل منصتنا». ونفت في بيان وجود أي انتهاك، مشيرة خصوصا للتقنيات المتقدمة التي تجعل من الممكن «اكتشاف ومنع التسجيلات غير المصرح بها».

وانتقدت الرابطة أيضا منصة «تويتش» التي تملكها «أمازون» والمتخصصة في البث الحي لمنافسات ألعاب الفيديو الحية. ويعتزم الناشرون تكثيف جهودهم لإجبار الموقع على إزالة الموسيقى التصويرية التي يتهمونه باستخدامها من دون إذن.

ورأت الرابطة أن مستخدمي «تويتش» يتضررون «لأن المنصة لا تدفع مقابل حقوق الموسيقى». وأضافت «ما دام الأمر على هذا النحو، فإن الرابطة ستستمر في إزالة الموسيقى التي ترفض أمازون دفع ثمنها».

وقال ناطق باسم «تويتش» لوكالة «فرانس برس» تعليقا على ذلك «محادثاتنا نشطة ومستمرة مع مالكي حقوق الطبع والنشر الموسيقية، سواء أكانت شركات الإنتاج أو الناشرين، ونواصل العمل معهم لوضع مقاربات ممكنة قد تكون مناسبة لخدمة تويتش والمجتمع بأسره».