متجر إلكتروني لمنتجات مشتقة من أفلام ومسلسلات «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 05:08 مساء

أطلق أول متجر إلكتروني، الخميس، لبيع المنتجات المشتقة المرتبطة بمسلسلات منصة «نتفليكس» العملاقة للبث التدفقي.

وتتضمن الرفوف الافتراضية قمصانا وسترات، عليها علامة مسلسلي الرسوم المتحركة «ياسوكي» و«إيدن»، وفق «فرانس برس».

كما سيعرض المتجر الافتراضي قريبا ملابس وقطع تزيين مستوحاة من شخصية «لوبين»، مصممة بالتعاون مع متحف اللوفر، وفق بيان للمجموعة الأميركية.

وبعد خمسة أشهر على إطلاق العمل الذي استحال أحد أبرز نجاحات «نتفليكس» في 2021، يعود «لوبين» الجمعة إلى الشاشات في موسم جديد ينتظره محبو المسلسل.

كما ستتيح «نتفليكس» منتجات «بإصدارات محدودة وحصرية مختارة بعناية، بصورة منتظمة»، وفق نائب رئيس المجموعة جوش سايمن.

وأوضح سايمن أن عمليات البيع ستمتد إلى بلدان أخرى غير الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الدامجة» يكتفي بـ89 يوما فقط مع الوحدة
رياضة محلية
«العفو الدولية» عن قمع «الأويغور» في الصين: «جرائم ضد الإنسانية»
دولى
في العدد 290: «تفجير سبها».. محاولة يائسة من فلول الإرهاب.. و«الإندبندنت» ترصد ...
ليبيا
بايدن: التبرع بـ500 مليون جرعة لقاح ضد كورونا «خطوة تاريخية»
دولى
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
نادي الأخضر يعلق مشاركته في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مجلس الدولة يفتح باب الترشح للمناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة
ليبيا
أول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة قانونية
اقتصاد
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
«مكان للعنصرية والعنف».. إدانات واسعة لمقتل العائلة المسلمة دهسا في كندا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد العنب للبشرة