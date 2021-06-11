انطلاق المهرجان الأول لـ«مسرح الطفل» في بنغازي

الملصق الإعلاني للنسخة الأولى من مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)

انطلقت بمدينة بنغازي النسخة الأولى من مهرجان «مسرح الطفل» التي تحمل اسم دورة المخرج «عبد الحميد الباح» تكريمًا للراحل وماقدمه خلال مسيرته الفنية.

حيث أعلن عن بدء مراسم افتتاح المهرجان بمسيرة راجلة من أمام فندق تبستي وصولا إلى المسرح الشعبي بنغازي بوسط المدينة بمشاركة العديد من الفرق المسرحية والفنانين المشاركين في المهرجان من مختلف مدن ليبيا والجالية الفلسطينية المتواجدين على الأرض الليبية.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان الفنان توفيق الفيتوري لـ«بوابة الوسط» الجمعة «يعتبر هذا المهرجان هو الأول منذ سنوات عديدة موجه للطفل، حيث إن اخر مهرجان كان عام 1986».

وأضاف الفيتوري: « سيكون المهرجان بمشاركة العديد من الفرق الليبية من بينها، فرقة (أجيال المسرح) من درنة وفرقة مسرح المرج، وفرقة الركح الدولي ، وفرقة ذات الرمال، وفرقة الجوال وفرقة الاخضر حيث ستقدم حوالي سبع أعمال مسرحية».

وأشار الفنان توفيق الفيتوري إلى أن رئاسة المهرجان كلف بها الفنان، حمزة بليبلو، بينما لجنة التحكيم متكونة من «الفنان رجب العريبي والكاتب سعد العريبي والمخرج عوض السمين».

ولفت الفيتوري إلى أنه سيجرى تكريم عدد من الفنانين الذين أعطوا للفن وخاصة الموجه للطفل ومنهم: «الفنان محمد الفزاني، والفنان إبراهيم الخمسي، والفنان جمال محمد، والفنانة أمينة الشريف، والفنان محمد العقوري، والفنان سليمان الدينالي».

من مراسم افتتاح مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)

من مراسم افتتاح مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)

من مراسم افتتاح مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)

من مراسم افتتاح مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)

من مراسم افتتاح مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)