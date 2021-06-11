انطلاق المهرجان الأول لـ«مسرح الطفل» في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 11 يونيو 2021, 01:30 مساء
الملصق الإعلاني للنسخة الأولى من مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)

انطلقت بمدينة بنغازي النسخة الأولى من مهرجان «مسرح الطفل» التي تحمل اسم دورة المخرج «عبد الحميد الباح» تكريمًا للراحل وماقدمه خلال مسيرته الفنية.

حيث أعلن عن بدء مراسم افتتاح المهرجان بمسيرة راجلة من أمام فندق تبستي وصولا إلى المسرح الشعبي بنغازي بوسط المدينة بمشاركة العديد من الفرق المسرحية والفنانين المشاركين في المهرجان من مختلف مدن ليبيا والجالية الفلسطينية المتواجدين على الأرض الليبية.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان الفنان توفيق الفيتوري لـ«بوابة الوسط» الجمعة «يعتبر هذا المهرجان هو الأول منذ سنوات عديدة موجه للطفل، حيث إن اخر مهرجان كان عام 1986».

وأضاف الفيتوري: « سيكون المهرجان بمشاركة العديد من الفرق الليبية من بينها، فرقة (أجيال المسرح) من درنة وفرقة مسرح المرج، وفرقة الركح الدولي ، وفرقة ذات الرمال، وفرقة الجوال وفرقة الاخضر حيث ستقدم حوالي سبع أعمال مسرحية».

وأشار الفنان توفيق الفيتوري إلى أن رئاسة المهرجان كلف بها الفنان، حمزة بليبلو، بينما لجنة التحكيم متكونة من «الفنان رجب العريبي والكاتب سعد العريبي والمخرج عوض السمين».

ولفت الفيتوري إلى أنه سيجرى تكريم عدد من الفنانين الذين أعطوا للفن وخاصة الموجه للطفل ومنهم: «الفنان محمد الفزاني، والفنان إبراهيم الخمسي، والفنان جمال محمد، والفنانة أمينة الشريف، والفنان محمد العقوري، والفنان سليمان الدينالي».

من مراسم افتتاح مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)
من مراسم افتتاح مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)
من مراسم افتتاح مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)
من مراسم افتتاح مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)
من مراسم افتتاح مهرجان «مسرح الطفل» ببنغازي (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الدامجة» يكتفي بـ89 يوما فقط مع الوحدة
رياضة محلية
«العفو الدولية» عن قمع «الأويغور» في الصين: «جرائم ضد الإنسانية»
دولى
في العدد 290: «تفجير سبها».. محاولة يائسة من فلول الإرهاب.. و«الإندبندنت» ترصد ...
ليبيا
بايدن: التبرع بـ500 مليون جرعة لقاح ضد كورونا «خطوة تاريخية»
دولى
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
نادي الأخضر يعلق مشاركته في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مجلس الدولة يفتح باب الترشح للمناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة
ليبيا
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
«مكان للعنصرية والعنف».. إدانات واسعة لمقتل العائلة المسلمة دهسا في كندا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد العنب للبشرة