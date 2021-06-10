3 مبدعين ضمن لجان تحكيم مهرجان الإسماعيلية للأفلام

تامر حبيب (الإنترنت)

تعلن إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يقيمه المركز المصري القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، عن اختيار ثلاثة مبدعين مصريين للمشاركة في لجان تحكيم في دورته الـ٢٢ التي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، والمقرر إقامتها في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو بمدينة الإسماعيلية، إذ يرأس المخرج الدكتور خالد بهجت أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، الذي أخرج العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه «الحب والرعب»، و«امرأة للأسف»، و«ابتسامة من نهر الدموع»، ومن مسلسلاته «ملفات سرية»، و«رياح الشرق»، و«هارون الرشيد».

وتشارك المخرجة هالة خليل في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، وهي مخرجة ومنتجة ومؤلفة مصرية، درست الهندسة في بداية حياتها، لكنها سرعان ما تخلت عنها، واتجهت للدراسة في المعهد العالي للسينما وتخرجت فيه في العام 1992، بدأت حياتها كمخرجة برامج بقناة النيل للدراما، ثم أخرجت بعدها المسلسل الكوميدي «شباب أون لاين» وفي العام 2004 أخرجت أول أفلامها السينمائية على الإطلاق وهو فيلم «أحلى الأوقات»، وفي العام 2006 حصلت على جائزة أحسن إخراج من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمها الثاني «قص ولصق»، وأخرجت فيلم «نوارة» العام 2015 الذي عرض في كثير من المهرجانات السينمائية وفاز بالعديد من الجوائز في مصر وخارجها.

أما السيناريست تامر حبيب فيشارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة وهو كاتب وسيناريست مصري، تخرج في معهد السينما، كان أول أعماله فيلم «سهر الليالي» العام 2003 الذي حقق نجاحا كبيرا، لتتوالى أعماله بعد ذلك ما بين السينما والدراما التلفزيونية، من أبرز أعماله «واحد صحيح، وشربات لوز، وحب البنات، وعن العشق والهوى، وتيمور وشفيقة، وأسوار القمر، ولا تطفئ الشمس.. وغيرها من الأعمال».

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.

هالة خليل (الإنترنت)

خالد بهجت (الإنترنت)