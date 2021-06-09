ميريام فارس في قائمة الأعلى مشاهدة على «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 02:02 مساء
بوستر الفيلم الوثائقي لميريام فارس «غدارة الدنيا» (خاص لـبوابة الوسط)

بعد إطلاق الوثائقي الخاص بها على منصة «نتفليكس» العالمية في الثالث من الشهر الجاري، تحقق الفنانة اللبنانية ميريام فارس نجاحا كبيرا في جذب أعلى نسب المشاهدة والبحث عبر المنصة العالمية.

فمنذ اليوم الأول لعرضه تصدر الوثائقي «غدارة يا دنيا» قائمة الأعلى مشاهدة بين الوثائقيات والأفلام العربية والأجنبية على «نتفليكس»، كما دخل قائمة الأكثر بحثا على المنصة الشهيرة.

أما أغنية «غدارة يا دنيا» التي أطلقتها فارس في خطة تسويقية جديدة، حيث إنها الفنانة الأولى التي تطلق عملها الغنائي الجديد عبر «نتفليكس»، وتم إطلاقها أيضا عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وتمكنت من تحقيق أربعة ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحها.

وما زالت فارس تترقب بحماس وفرح كبير النجاح الذي حققه الوثائقي الذي فتحت من خلاله أبواب منزلها لتشارك جمهورها يومياتها التي استمتعت بها مع عائلتها أثناء فترة الحجر المنزلي والتي تزامنت مع حملها بطفلها الثاني دايف، وكذلك تفاصيل تربيتها ومتابعتها الحثيثة لتنشئة ولدها الأول جايدن.

وباحت للجمهور بمرارة تجربة إجهاضها لولدها الثاني موجهة رسائل القوة والدعم لكل النساء اللواتي مررن بهذه التجربة، واستغلت عرض الوثائقي على منصة عالمية كـ«نتفليكس» لتضيء على تبعات انفجار مرفأ بيروت، والأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والمعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني، بسبب فساد الطبقة السياسية في لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر .. نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي طرابلس على أبوسليم بهدف في الدقيقة 12
رياضة محلية
«أوهايو» الأميركية تريد تحويل «غوغل» إلى خدمة عامة
علوم وتكنولوجيا
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
في الدوري الليبي: الاتحاد المصراتي يحسم ديربي مصراتة.. والأخضر يعود بتعادل
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (3 من 3)
فيديو
كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
المشري يؤكد «تمسك» مجلس الدولة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
في رسالة إلى غوتيريس.. لجنة الحريات تطالب البعثة الأممية بترك ليبيا أو حل ...
ليبيا
الغريفة تحتفل بمهرجان القعيرات للتراث والفنون
ثقافة وفن
هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد علاج جديد ضد ألزهايمر