ميريام فارس في قائمة الأعلى مشاهدة على «نتفليكس»

بوستر الفيلم الوثائقي لميريام فارس «غدارة الدنيا» (خاص لـبوابة الوسط)

بعد إطلاق الوثائقي الخاص بها على منصة «نتفليكس» العالمية في الثالث من الشهر الجاري، تحقق الفنانة اللبنانية ميريام فارس نجاحا كبيرا في جذب أعلى نسب المشاهدة والبحث عبر المنصة العالمية.

فمنذ اليوم الأول لعرضه تصدر الوثائقي «غدارة يا دنيا» قائمة الأعلى مشاهدة بين الوثائقيات والأفلام العربية والأجنبية على «نتفليكس»، كما دخل قائمة الأكثر بحثا على المنصة الشهيرة.

أما أغنية «غدارة يا دنيا» التي أطلقتها فارس في خطة تسويقية جديدة، حيث إنها الفنانة الأولى التي تطلق عملها الغنائي الجديد عبر «نتفليكس»، وتم إطلاقها أيضا عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وتمكنت من تحقيق أربعة ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحها.

وما زالت فارس تترقب بحماس وفرح كبير النجاح الذي حققه الوثائقي الذي فتحت من خلاله أبواب منزلها لتشارك جمهورها يومياتها التي استمتعت بها مع عائلتها أثناء فترة الحجر المنزلي والتي تزامنت مع حملها بطفلها الثاني دايف، وكذلك تفاصيل تربيتها ومتابعتها الحثيثة لتنشئة ولدها الأول جايدن.

وباحت للجمهور بمرارة تجربة إجهاضها لولدها الثاني موجهة رسائل القوة والدعم لكل النساء اللواتي مررن بهذه التجربة، واستغلت عرض الوثائقي على منصة عالمية كـ«نتفليكس» لتضيء على تبعات انفجار مرفأ بيروت، والأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والمعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني، بسبب فساد الطبقة السياسية في لبنان.