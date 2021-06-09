المغربي بوزيان يطرح أغنية «Till When»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 12:45 مساء
المطرب المغربي الشاب بوزيان (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان المغربي الشاب بوزيان أغنية جديدة، تحمل عنوان «Till When»، إنتاج شركة «يونيفرسال ميوزيك» العالمية.

تعتبر «Till When» أغنية إيقاعية تحمل مزيجا من موسيقى البوب والهيب هوب والراب، وهي من كتابة وألحان بوزيان.

وعن هذه الأغنية قال بوزيان: «مررت بتجارب شخصية عديدة خلال فترة المراهقة جعلتني أشعر بخيبة أمل كبيرة، وهذا الأمر ساعدني كثيرا لاستكشاف ذاتي وتكوين هويتي واستثمرته بطريقة إيجابية من خلال الموسيقى. بدأت برقص الـBreak Dance، على أنغام موسيقى الهيب هوب التي ألهمتني لأبدأ بتأليف الأعمال الخاصة بي».

وتابع، قائلا: «(Till when) تحمل رسالة لمواجهة تحديات الحياة لتحقيق أهدافنا خاصة أننا سنعيش هذه الحياة مرة واحدة».

أغنية «Till When» صورت على طريقة الفيديو كليب في مدينة كازابلانكا المغربيّة تحت إخراج Videorama، ومن خلال فكرة بسيطة تترجم موضوع الأغنية. تم التعاون في العمل المصور مع فنان جرافيتي جسد معاني الأغنية من خلال الرسومات، ما أعطى جمالية أكثر للعمل.

يشار إلى أن بوزيان (29 عاما)، ولد في المغرب وهو فنان ومؤلف موسيقي يغني الراب باللغة العربية والفرنسية والإنجليزيّة، وهو راقص هيب هوب وBreak Dance محترف وعازف غيتار. وحقق مراتب متقدمة في مسابقات موسيقية غنائية للشباب في المغرب خلال العامين 2011 و2012.

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