وفاة المخرج الصحفي حسين بن عطية

المخرج الصحفي حسين بن عطية. (أرشيفية: الإنترنت)

توفي المخرج الصحفي حسين بن عطية، ليل الثلاثاء، بمدينة بنغازي، إثر مرض لم يمهله طويلا، حيث عمل الراحل مع عدة صحف ومجلات ليبية منها، جريدة ميادين، وجريدة الكلمة، ومجلة الفن النبيل.

ونعى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة «ميادين»، أحمد الفيتوري، المخرج الراحل في صفحته بـ«فيسبوك» مدونا: «أتقدم بأحر التعازي لنفسي وأصدقائنا والزملاء الصحفيين ولذويه، في وفاة الصديق الزميل المخرج الصحفي حسين بن عطية، من كان مخرج جريدتنا ميادين في أبهى صورها».

وأضاف الفيتوري في تدوينته: «كان نعم الإنسان الرفيق أثناء إصدار ميادين، تحت نيران صديقة ونيران عدوة، وكانت أيامنا الأخيرة في العام 2014 تحت تهديد الرصاصة الطائشة والمستهدفة، سلاما عليه يوم ولد ويوم عاش ويوم يبعث حيا».

وقالت، مدير تحرير جريدة «ميادين»، فاطمة غندور، إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، «إن رحيل حسين بن عطية المخرج الصحفي الفني لجريدتنا ميادين، فقد جلل، قدم نفسه وعرفته نموذجا لمحبة عمله واتقانه، كما خلقه الإنساني في سؤاله عني، حتى وميادين توقفت لظروف أمنية، كل العزاء لعائلته وأسرة ميادين وأحبائه، لروحه الرحمة والسلام».

وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الصحفية وعائلة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة.