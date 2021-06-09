الحكومة اليونانية تدافع عن أشغال تجديد «الأكروبول»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 10:49 صباحا
أكياس خرسانة قرب البارثينون عند هضبة الأكروبول في أثينا، 4 يونيو 2021 (أ ف ب)

دافعت وزيرة الثقافة اليونانية عن نفسها، الثلاثاء، ضد الانتقادات الموجهة إلى مشروع تجديد موقع الأكروبول الأثري الشهير في أثينا، إذ يثير جسر جديد من الخرسانة، لتسهيل استقبال الزوار المعوقين الغضب منذ أشهر.

وقالت الوزيرة لينا ميندوني، خلال جولة نظمت للصحافة الأجنبية، مساء الثلاثاء، في الموقع: «كان هدفنا هو أن يصبح المعلم الذي يشكل رمزا للحضارة الغربية في متناول الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة»، وفق «فرانس برس».

وشدد مهندس الترميم والأستاذ في الجامعة التقنية الوطنية بأثينا مانوليس كوريس على أن «أي تدخل يتسبب بمشاكل جمالية، وهو ما يدركه المرممون».

ولاحظ أن الترميم «إجراء مثير للجدل، إذ يحل بعض المشاكل لكنه يتسبب بمشاكل جديدة».

ووجه بعض علماء الآثار والمعارضة اليسارية انتقادات واسعة إلى إقامة الجسر الخرساني، معتبرين أن الأشغال التي انتهت قبل ما ينوف عن عام أجريت من دون إيلاء الاهتمام اللازم بمستلزمات حفظ الموقع البارز.

وتندرج إقامة هذا الجسر في إطار مشروع تجديد واسع لموقع الأكروبول يشمل كذلك إنارة المعلم ليلا وإقامة مصعد للمعوقين وتحسين شبكة الصرف الصحي.

وكلفت أعمال تجديد الأكروبول حوالى مليار ونصف المليار يورو، وتولت مؤسسة أوناسيس الخاصة تمويلها.

وأكدت الحكومة تكرارا أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لصون الموقع، معتبرة أن هذه الانتقادات تندرج ضمن حملات من قوى المعارضة.

وأكد مانوليس كوريس أن «إزالة السطح الخرساني بالكامل ممكنة في يوم واحد إذا لزم الأمر نظرا إلى وجود غشاء بين الصخر والأسمنت».

وأدرج الأكروبول على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويعتبر أحد المعالم الأكثر استقطابا للزوار في العالم، وبلغ عدد زواره أكثر من 3,5 مليون العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (3 من 3)
فيديو
كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
المشري يؤكد «تمسك» مجلس الدولة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
في رسالة إلى غوتيريس.. لجنة الحريات تطالب البعثة الأممية بترك ليبيا أو حل ...
ليبيا
الغريفة تحتفل بمهرجان القعيرات للتراث والفنون
ثقافة وفن
هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» قد يتسبب في تدهور الصحة العقلية