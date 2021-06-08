تكريم رائدة فن الرسوم المتحركة فايزة حسين في «الإسماعيلية السينمائي»

المخرجة ورائدة فن التحريك المصرية فايزة حسين (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست، محمد الباسوسي، تكريم فنانة التحريك ورائدة فن الرسوم المتحركة المخرجة الراحلة فايزة حسين، في دورته الـ 22 التي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا والمقرر إقامتها في الفترة من 16 وحتى 21 يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة).

تعد فنانة التحريك والمخرجة فايزة حسين من رواد فن الرسوم المتحركة في مصر، قدمت عشرات الأفلام والبرامج وتترات المسلسلات والأغاني وحصدت العديد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية وقدمت أعمالا لمؤسسات دولية مثل «اليونيسكو-الصليب الأحمر- اليونيسيف» بالإضافة إلى التليفزيون المصري، و «ART» والهيئة العامة للاستعلامات.

فايزة حسين، فنانة مصرية، تخرجت في كلية الفنون الجميلة، تدربت في التلفـزيون - قـسم الرسوم المتحركة - العامي 1963-1964، وفي العام 1965 تم تـعينيها في الـتليفـزيون المصري في قـسـم الـرسوم المتحركة، حيث كان أول عمل لها تنفيذ أفلام تعليم اللغة الفرنسية بطريقة «cut out» تحت إشراف رؤوف عبدالحميد وكانت الرسومات مرسلة للتليفزيون من باريس وقامت بتحريك الرسومات تحت الكاميرا، وعملت فايزة حسين، مساعدة لكبار مخرجي الرسوم المتحركة في مصر منهم، فهمي عبدالحميد وسمير محجوب وأحمد حسن، كما صممت ونفـذت تترات البرامج وفقرات الربط بين البرامج التلفزيونية وتترات العديد من البرامج التليفزيونية على سبيل المثال برنامج «قصة ومؤلف»، تتر فيلم «اللص والكلاب»، تترات «المسحراتي» للفنان سيد مكاوي وحلقة رسوم متحركة من المسلسل بعنوان «الاستمارة ركبة الحمارة»، مسلسل «قلب الأسد» إخراج علوية زكي، مسلسل «هو في عينيها» إخراج نور الدمرداش، سهرة «قصة مدينة» إخراج حسن عبدالحافظ، مسلسل ألف ليلة وليلة إخراج جمال عبدالحميد، مـسلسل «لعبة الفـنـجري إخراج عـلوية زكي، سهرة «كفر الجنون» إخراج حـسن حافظ، وغيرها الكثير.

آخر أعمال فوازير «احنا معاك» في إطار حملة «أطفال بلا مأوى» التي أطلقها صندوق «تحيا مصر»، كتبها الشاعر الغنائي د. عادل عمر، وإشراف عام وتصمم شخصيات الفنانة فايزة حسين، وتقديم الإعلامية دينا فاروق، موسيقى وألحان د.حسام شاكر، غناء المطربة آية عبدالله، وتصوير شريف الشيمي، وإخراج تامر وسامح الشرقاوي.

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.

السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما (خاص لـ بوابة الوسط)

الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)