14 فيلما في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان «أسوان لأفلام المرأة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 04:34 مساء
هبة عبدالغني في مشهد من فيلم «لما كان البحر أزرق» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «أسوان لأفلام المرأة» 14 فيلما من 15 دولة مختلفة ضمن مسابقة الفيلم القصير، وذلك خلال الدورة الخامسة التي تقام في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان: «تضم المسابقة الفيلم المصري (لما كان البحر أزرق) في عرضه العالمي الأول، إخراج عمرو السيوفي وبطولة هبة عبدالغني».

وأضاف أندرو: يمثل مصر أيضا في المسابقة فيلم «فراولة» سيناريو وإخراج منال سعد، والفيلم السوري «عنها» وهو سيناريو وإخراج رباب مرهج، ومن لبنان فيلم «جذور» (Frayed Roots)، وهو سيناريو وإخراج ناي طبارة.

وتشارك إسبانيا في المسابقة بفيلم التحريك الوثائقي «أين كنت؟» (?Where Were You)، سيناريو وإخراج ماريا ترينور كولومير، ومن المملكة المتحدة يشارك فيلم «نيد وأنا» (Ned & Me) من إخراج لورنا نيكسون براون، ويمثل فرنسا في مسابقة الفيلم القصير «لا تنبس بكلمة» (Not a Word) سيناريو وإخراج إيلودي والاس.

ويعرض المهرجان أيضا الفيلم التسجيلي الأرجنتيني «أسطح» (Surfaces) سيناريو وإخراج كريستينا موتا، وفيلم «الخيول البيضاء، منجم الفضة» (White Horses, Silver Mine) وهو إنتاج مشترك مكسيكي - أميركي - صيني، إخراج زيي يين.

ومن ماليزيا يعرض فيلم «السحابة لا تزال موجودة» (The Cloud is Still There) وهو سيناريو وإخراج ميكي لاي، ومن الولايات المتحدة الأميركية فيلم «الخطاب» (The Speech)، سيناريو وإخراج هايو هايو يان.

ويعرض أيضا فيلم «نقيض الأبدية» (The Opposite of Eternity) سيناريو وإخراج جوشوا جادي، من إنتاج ألمانيا والنمسا، وفيلم التحريك «سأشاهد عبر الصنوج» (Through the Cymbals I Will Watch).

وأخيرا يشارك من السويد فيلم التحريك «المنتظر» (The Expected)، من إخراج كارولينا ساندفيك.

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