منع المخرج الروسي كيريل سيريبرينكوف من السفر إلى «كان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 01:45 مساء
المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف في محكمة موسكو، 7 نوفمبر 2018 (أ ف ب)

أعلن محامي المخرج الروسي كيريل سيريبرينكوف لوكالة «فرانس برس»، الإثنين، أن موكله لن يستطيع حضور مهرجان «كان السينمائي» في فرنسا حيث يشارك فيلمه الجديد في المسابقة الرسمية، بسبب القرار الصادر في حقه بمنعه من مغادرة الأراضي الروسية.

وأكد ديمتري خاريتونوف أن «كيريل (سيريبرينكوف) لا يمكنه مغادرة الأراضي الروسية»، موضحا أن هذا الحظر سار حتى نهاية مدة وقف التنفيذ المصاحبة لعقوبة السجن الصادرة في حق المخرج الروسي، أي حتى يونيو 2023.

وحكم على المخرج البالغ 51 عاما، نهاية يونيو 2020 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ ودفع غرامة في قضية اختلاس أموال مساعدات عامة، وهو ما ينفيه سيريبرينكوف.

وأوقف سيريبرينيكوف في أغسطس 2017 ثم وضع قيد الإقامة الجبرية لأكثر من عام ونصف العام بتهمة اختلاس نحو 130 مليون روبل (1.76 مليون دولار) من الإعانات العامة بين العامي 2011 و2014.

وصدر حكم السجن في حق المخرج على الرغم من المواقف الدولية التي انبرت للدفاع عنه، وعريضة رفعها أكثر من ثلاثة آلاف شخصية من الوسط الثقافي الروسية.

ولم يجاهر سيريبرينيكوف بمعارضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه دأب على انتقاد الضغط الذي يستهدف الفنانين الروس، في حين تتعرض أعماله التي تتناول مواضيع كالسياسة أو الدين أو الجنس لانتقادات من السلطات أو النشطاء الأرثوذكس.

وأعلن منظمو مهرجان «كان السينمائي» بدورته الرابعة والسبعين، الخميس الفائت، أن فيلمه الأخير «بترفز فلو» سيشارك في المسابقة الرسمية لنيل جائزة السعفة الذهبية.

هذا الفيلم مقتبس من رواية للكاتب الروسي أليكسي سالنيكوف ويروي التغير السيريالي في الحياة اليومية لعائلة من مدينة إيكاتيرنبرغ الصناعية في جبال الأورال بعد إصابة أفرادها الثلاثة بالإنفلونزا.

ويبدأ عرض الفيلم في روسيا في التاسع من سبتمبر المقبل، وفق شركة «سوني بيكتشرز» الموزعة له.

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