انطلاق مهرجان القعيرات للتراث والفنون

فعاليات الدورة الأولى لمهرجان القعيرات للتراث والفنون تنطلق في بلدية الغريفة (فيسبوك)

انطلقت، مساء السبت، فعاليات مهرجان القعيرات للتراث والفنون في دورته الأولى ببلدية الغريفة.

وتحت شعار «حكاياتنا تراثنا تاريخنا»، شارك عدد من الجمعيات والمنتديات والأندية والفرق الفنية والشعبية والمؤسسات الشبابية ببلديات الوادي، وعدد من بلديات الجنوب.

وقدم المشاركون لوحات شعبية تراثية معبرة عن أصالة وعراقة المنطقة وتمسكها بالموروث الثقافي، حسب صفحة بلدية الغريفة في «فيسبوك».

وألقيت كلمات أشادت بأهمية إقامة مثل هذه المهرجانات التي تبرز التنوع الثقافي الذي تتميز به المنطقة، وحضر حفل الافتتاح عميد بلدية الغريفة المكلف، علي الحيطوم، وعدد من أعضاء المجلس البلدي الغريفة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالبلدية، ومختار محلة القعيرات، ورئيس المجلس الاجتماعي بمحلة القعيرات، وعدد من الأعيان والحكماء بالوادي ونشطاء المجتمع المدني بالبلدية وأهالي محلة القعيرات.

فعاليات الدورة الأولى لمهرجان القعيرات للتراث والفنون تنطلق في بلدية الغريفة (فيسبوك)

فعاليات الدورة الأولى لمهرجان القعيرات للتراث والفنون تنطلق في بلدية الغريفة (فيسبوك)

فعاليات الدورة الأولى لمهرجان القعيرات للتراث والفنون تنطلق في بلدية الغريفة (فيسبوك)

فعاليات الدورة الأولى لمهرجان القعيرات للتراث والفنون تنطلق في بلدية الغريفة (فيسبوك)

فعاليات الدورة الأولى لمهرجان القعيرات للتراث والفنون تنطلق في بلدية الغريفة (فيسبوك)

فعاليات الدورة الأولى لمهرجان القعيرات للتراث والفنون تنطلق في بلدية الغريفة (فيسبوك)

فعاليات الدورة الأولى لمهرجان القعيرات للتراث والفنون تنطلق في بلدية الغريفة (فيسبوك)