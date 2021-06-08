حفلة ضخمة احتفالا بـ«نهضة نيويورك» ما بعد الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 11:27 صباحا
مساحة عشبية واسعة في حديقة سنترال بارك في نيويورك في 25 مايو 2020 (أ ف ب)

أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، أن المدينة الأميركية ستحتفل بـ«نهضة نيويورك» بعد الجائحة، في حديقة سنترال بارك، من خلال حدث فني كبير.

وقال دي بلازيو في تسجيل مصور «يمكن رؤية العودة تحصل حاليا (...) لكننا نريد إعطاء زخم لها»، معلنا عن سلسلة أنشطة تهدف إلى «جمع سكان نيويورك للاحتفاء بمدينتنا ودعمها».

وأشار إلى أن النشاط الرئيسي، خلال هذا الأسبوع، سيكون «حفلة عملاقة في سنترال بارك»، وفق «فرانس برس».

ولم يوضح رئيس البلدية تاريخ هذه الحفلة، غير أن جريدة «نيويورك تايمز» أشارت إلى تحضيرات لإقامة الحدث في 21 أغسطس.

وفيما لم يعلن عن أسماء الفنانين الذين سيشاركون في الحفلة، أوكل رئيس البلدية مهمة تنظيم الحدث إلى المنتج كليف ديفيس، الثمانيني الذي تعاون مع بعض من كبار الفنانين بينهم جانيس جوبلين وبروس سبرينغستين وويتني هيوستن، وفق الجريدة.

ويأمل المنتج المخضرم جمع ثمانية نجوم في الحفلة التي ستقام بحضور نحو 60 ألف متفرج في حديقة سنترال بارك كما ستبث إلى العالم أجمع عبر التلفزيون. وقال ديفيس لجريدة «نيويورك تايمز» إن أكثرية تذاكر الحفلة ستكون مجانية.

وتندرج الحفلة المرتقبة ضمن سلسلة طويلة من الحفلات على المساحة العشبية الواسعة («ذي غرايت لون») في قلب سنترال بارك، من بينها حفلة سايمن أند غارفنكل سنة 1981 ومهرجان «غلوبال سيتزن» الذي جمع نحو 60 ألف شخص نهاية سبتمبر 2019.

ويأتي الإعلان عن هذه الفعاليات في ظل سعي نيويورك، أكبر مدينة أميركية لناحية التعداد السكاني والتي شكلت البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا في الولايات المتحدة في ربيع 2020، إلى إعادة إطلاق السياحة بعد تحسن المؤشرات الصحية فيها إثر حملة التلقيح.

ويواصل المعدل الأسبوعي لنسبة إيجابية فحوص فيروس كورونا تراجعه وهو كان يقارب 0.7% الإثنين، مع 59 مريضا بـ«كوفيد-19» في المستشفى. وحصل أكثر من 63% من سكان نيويورك البالغين على جرعة واحدة في الأقل من اللقاح، وفق أرقام رسمية.

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