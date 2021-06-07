تأجيل انطلاق «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» إلى سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 03:00 مساء
بوستر مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» (خاص لـ بوابة الوسط)

ثمّن الفنان المصري سمير صبري، رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مشيرا إلى أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لمواجهة فيروس «كورونا» كان لها الأثر الكبير في تقليص عدد الإصابات والحد منها.

وأضاف: «إن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية كان من أوائل المهرجانات السينمائية التي دعمت القرارات الوزارية، وقررت لجنته العليا العام الماضي تأجيل الدورة الأولى، حفاظا على المدعوين من نجوم السينما وجمهور ورواد المهرجان».

وتابع صبري: «استمرارا في دعم قرارات اللجنة الوزارية، تقرر إقامة الدورة الأولى للمهرجان خلال شهر سبتمبر المقبل على أمل أن تكون الأجواء الصحية قد تحسنت بصورة كبيرة ومهيأة لتقديم مهرجان فرانكوفوني يليق بمصرنا الغالية وبكونها واحدة من الدول الأعضاء في منظمة الفرانكوفونية».

وأعلن المهرجان من قبل استقبال تونس كضيف شرف الدورة الأولى، وذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبدالدايم، التي أعطت شارة البدء للاحتفال بعام الثقافة المصرية - التونسية، من خلال إعداد أجندة فعاليات ثرية ومتنوعة.

وتقوم إدارة مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكفونية» حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وتونس، لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق بالإرث الفني والسينمائي العريق لكلا البلدين الشقيقين.

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