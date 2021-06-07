المرعب «ذي كنجورينغ» يتصدر إيرادات شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 12:28 مساء
باتريك ويلسون وفيرا فارميغا بطلا فيلم «ذي كنجورينغ: ذي ديفيل مايد مي دو إيت» في صورة التقطت لهما في يونيو 2019 (أ ف ب)

تصدر فيلم الرعب «ذي كنجورينغ: ذي ديفيل مايد مي دو إيت» ترتيب إيرادات الأفلام على شبابيك التذاكر في أميركا الشمالية، حيث بدأت دور السينما تعيد فتح أبوابها تباعا بعدما تضررت كثيرا جراء الأزمة الصحية.

وتمكن فيلم «وورنر براذرز» الجديد، وهو الثالث من سلسلة «ذي كنجورينغ» من إطاحة فيلم رعب آخر كان يتصدر الـ«بوكس أوفيس» هو «إيه كوايت بلايس-2» الذي شهد انطلاق عروضه الأسبوع الفائت إقبالا كبيرا.

وحقق «ذي كنجورينغ» في أسبوعه الأول 24 مليون دولار، وهي نتيجة اعتبرتها «وورنر» إيجابية خصوصا أن الفيلم متوافر أصلا للمشتركين في منصة «إتش بي أو ماكس» للفيديو على الطلب من دون كلفة إضافية.

وتتناول القصة صراع المحققين اللذين يتمتعان بقدرات خارقة باتريك ويلسون وفيرا فارميغا مع المكائد الشيطانية.

وحقق «إيه كوايت بلايس-2» للمخرج جون كراسينسكي مع زوجته إميلي بلانت التي تتولى دور البطولة 19,5 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى الأحد، مسجلا انخفاضا عن إيرادات أسبوعه الأول البالغة 48 مليون دولار الأسبوع الماضي. لكنها مع ذلك تعتبر نتيجة قوية لهذا الفيلم من «باراماونت» عن عائلة تعيش في أجواء نهاية العالم حيث تسود وحوش.

ومن المتوقع أن يصبح «إيه كوايت بلايس-2» قريبا أول فيلم تتجاوز إيراداته عتبة المئة مليون دولار منذ بدء جائحة كوفيد-19 التي شكلت ضربة كبيرة للفن السابع، في وقت أعادت 75 في المئة من دور السينما فتح أبوابها.

أما المركز الثالث فكان من نصيب «كرويلا»،إذ إن فيلم «ديزني» المستند إلى قصة فيلم الرسوم المتحركة الشهير «101 دالمايشنز» والمصوّر بمشاهد واقعية حية من بطولة الممثلة إيما ستون، حقق إيرادات بلغت 11,2 مليون دولار.

وحل فيلم الرسوم المركبة «سبيريت أنتيمد» الذي أنتجته شركة «يونيفرسل» في المرتبة الرابعة (6,2 ملايين دولار). وتؤدي إيزابيلا ميرسيد بصوتها دور فتاة صغيرة تتعلق ببفرس بري يحمل اسم سبيريت. كذلك يشارك في الفيلم جايك جيلنهول وجوليان مور.

واحتفظ «رايا أند ذي لاست دراغون» من «ديزني» أيضا بالمركز الخامس للأسبوع الثاني على التوالي محققا 1,3 مليون دولار، وتؤدي أوكوافينا وساندرا أوه صوتَي شخصيتيه الرئيسيتين.

وهنا ترتيب الأفلام التالية على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفق الأرقام الموقتة:
6 - «راث أوف مان»: 1,3 مليون دولار.

7- «سبايرل» (من سلسلة (سو): 890 ألف دولار.

8- «ديمون سلاير»: 750 ألف دولار.

9- «غودزيلا فيرسس كونغ»: 463 ألف دولار.

10- «دريم هورس»: 230 ألف دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
الراغبون في «رئاسة ليبيا» يبدؤون رحلة البحث عن المنصب بجولات دولية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»