لوحة عن دالاي لاما في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 10:46 صباحا
مفوض المزادات أرنو أوليفو ينصب عمل روبيك دالاي لاما لفنان الشارع إينفايدر، باريس، 2 يونيو 2021 (أ ف ب)

يعود فنان الشارع إينفايدر مطلع يوليو في مزاد فرنسي بعد تحقيقه أرقاما قياسية العام الماضي بفضل «روبيك موناليزا» و«روبيك سبايس»، إذ أعلنت دار «أركوريال» عن مزاد على «روبيك دالاي لاما».

وفي ديسمبر، بيع عمل إينفايدر بعنوان «روبيك سبايس» في مقابل 492 ألفا و600 يورو (شاملة المصاريف)، وهو رقم قياسي عالمي جديد لعمل مصنوع من مكعبات روبيك لهذا الفنان تخطى رقمه السابق الذي حققه مع «روبيك موناليزا» في فبراير 2020 والذي بلغ 480 ألفا و200 يورو.

ومنذ 2004، اتخذت أعمال إينفايدر منحى جديدا مع نشأة نمط «الروبيكية»، أي مجموعة الأعمال المصنوعة من مكعبات روبيك التي حققت شهرة عالمية كبيرة خصوصا في ثمانينات القرن العشرين. وأنجز إينفايدر لوحة «روبيك دالاي لاما» سنة 2008 كتحية للروحانيات البوذية.

ويُطرح العمل للبيع في الخامس من يوليو خلال مزاد بعنوان «أوربان أند بوب كونتمبيرري» لدار المزادات الرئيسية التي تتخذ مقرا عند جادة الشانزيليزيه في باريس. وتتألف لوحة «روبيك دالاي لاما» من 225 مكعب روبيك، وتُقدر قيمتها بمبلغ يراوح بين 300 ألف يورو و400 ألف.

وقد أعاد إينفايدر تقديم أعمال شهيرة لرسامين معروفين بينهم إدوار مانيه وغوستاف كوربيه، على شكل لوحات من مكعبات روبيك. ومنذ 2005، أقيمت معارض عدة له حول العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
الراغبون في «رئاسة ليبيا» يبدؤون رحلة البحث عن المنصب بجولات دولية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»