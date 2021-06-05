4 ملايين مشاهدة لألبوم «حلم ولا علم»

فؤاد عبدالواحد (خاص لـ بوابة الوسط)

يعيش الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد حالة من الانتعاش الفني، بعد نجاح أغنيات ألبومه الجديد «حلم ولا علم»، الذي تعاون في أغنياته الأربعة مع الموسيقار د.طلال، محققا لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع «يوتيوب»، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربع ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى «حلم ولا علم» التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة، بينما حققت الأغنيات الثلاث الأخرى «ارحم مشاعرنا» كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية «قلبي معك» مليون ومئتي مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة «غن» كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، الذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينية ليالي.

وطرح ألبوم «حلم ولا علم» الأسبوع الماضي في قناة «روتانا» في موقع «يوتيوب»، وشهد التعاون الأول بين فؤاد والموسيقار طلال.