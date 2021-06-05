4 ملايين مشاهدة لألبوم «حلم ولا علم»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يونيو 2021, 04:12 مساء
فؤاد عبدالواحد (خاص لـ بوابة الوسط)

يعيش الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد حالة من الانتعاش الفني، بعد نجاح أغنيات ألبومه الجديد «حلم ولا علم»، الذي تعاون في أغنياته الأربعة مع الموسيقار د.طلال، محققا لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع «يوتيوب»، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربع ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى «حلم ولا علم» التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة، بينما حققت الأغنيات الثلاث الأخرى «ارحم مشاعرنا» كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية «قلبي معك» مليون ومئتي مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة «غن» كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، الذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينية ليالي.

وطرح ألبوم «حلم ولا علم» الأسبوع الماضي في قناة «روتانا» في موقع «يوتيوب»، وشهد التعاون الأول بين فؤاد والموسيقار طلال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
الراغبون في «رئاسة ليبيا» يبدؤون رحلة البحث عن المنصب بجولات دولية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»