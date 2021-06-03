صفاء مراد مديرا فنيا لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي»

المبرمجة صفاء مراد، المدير الفني لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أصدر السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما المصرية، قرارا بتعيين المبرمجة صفاء مراد مديرا فنيا لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» والمقرر إقامته في الفترة من 16 حتى 21 يونيو الجاري، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

تخرجت صفاء في كلية الآداب قسم أدب يوناني ولاتيني وحصلت على دبلوم الترجمة الإنجليزية وتعمل في مجال المهرجانات منذ العام 2011، حيث عملت كمنسق للأفلام بالعديد من المهرجانات الدولية مثل «الإسكندرية» و«أسوان» و«الدارالبيضاء» بالمغرب، ومبرمجة مهرجان «فاس» بالمغرب.

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.