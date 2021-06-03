وفاة الرسام والمخرج الصحفي المصري محمد رضا

الفنان محمد رضا وتظهر لوحة والدته في آخر معارضه بالمنصورة، 2015 (ليبيا المستقبل)

توفي الرسام والمخرج الصحفي المصري، محمد رضا منصور، الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما.

وعمل الرسام الراحل في ليبيا منذ بداية سبعينات القرن الماضي، ولمدة تجاوزت الثلاثة عقود، مخرجا صحفيا ورساما في عديد الصحف والمجلات الليبية، وتتلمذ على يديه عديد المخرجين الصحفيين من الشباب الليبي، وارتبط بعلاقات واسعة، ووثيقة مع أصدقائه الليبيين بالوسط الفني الثقافي وخارجه.

وعرف الفنان محمد رضا بإتقان رسم «بورتريهات» الشخصيات السياسية والأدبية، إلى جانب رسوم الكاريكاتير، واتسمت خطوطه بالتميز والتفرد بين فناني جيله، خصوصا في صحيفة الأسبوع الثقافي، التي كانت تصدر منتصف السبعينات، ومجلة «لا» في التسعينات وغيرهما من الإصدارات الليبية.

بدأ الفنان محمد رضا حياته الفنية رساما في مجلات «المنصورة» التي كانت تصدر في مسقط رأسه الدقهلية (المنصورة)، و«سنابل»، و«الإذاعة والتلفزيون»، و«صباح الخير»، و«روزا اليوسف»، و«سمير»، و«ميكي»، خلال ستينات القرن الماضي، قبل أن يعار للعمل في ليبيا مع كوكبة من أهم الرسامين المصريين، بينهم محمد حجي، وحجازي، وليثي، وطوغان.

الفنان الراحل محمد رضا هو عضو نقابة الفنانين التشكيليين المصريين، وعضو الجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير، وعضو نقابة المعلمين المصرية، حيث بدأ مشواره المهني معلما في مادة الرسم، وحفل سجله الفني بمشاركات عديدة في معارض الفن التشكيلي التي أقيمت في مصر وليبيا.

الفنان والمخرج الصحفي محمد رضا بريشته (أرشيفية: الإنترنت)

أحد رسومات محمد رضا (أرشيفية: الإنترنت)

أحد رسومات محمد رضا (أرشيفية: الإنترنت)