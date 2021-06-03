دافيد ديوب.. أول فرنسي يفوز بـ«بوكر» الأدبية الدولية

الكاتب الفرنسي دافيد ديوب في باريس، 20 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

فازت رواية «فرير دام» (شقيق الروح) الفرنسية، الأربعاء، بالنسخة الدولية من جائزة «بوكر» الأدبية البريطانية المرموقة التي كافأت كلا من مؤلفها دافيد ديوب ومترجمتها البريطانية آنا موسكوفاكيس.

وأصبح دافيد ديوب (55 عاما) أول كاتب فرنسي يفوز بهذه الجائزة التي تمنح للكتب الأجنبية المترجمة والمنشورة خلال العام في بريطانيا أو أيرلندا.

وقال الروائي لوكالة «فرانس برس»: «أنا سعيد جدا بالفوز، فهذا يدل على أن لا حدود للأدب»، مبديا ارتياحه إلى أن ترجمته أتاحت «امتداد الشحنة العاطفية التي أثرت في القراء الفرنسيين إلى العالم الناطق بالإنجليزية».

وستتقاسم المترجمة آنا موسكوفاكيس، وهي أيضا شاعرة معروفة، الجائزة البالغة قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 71 ألف دولار) مع ديوب، علما أن بوكر هي واحدة من الجوائز القليلة التي تكافئ الدور الرئيسي للمترجمين.

وهذه الرواية هي الثانية لدافيد ديوب الذي نشأ في السنغال وقاتل جده الأكبر في الحرب العالمية الأولى. ويمكن قراءة الكتاب الفائز على أنه تحية للمحاربين الذي خاضوا هذا النزاع، خصوصا الأفارقة البالغ عددهم نحو 200 ألف الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي. وتتمحور القصة على شخصية الراوي ألفا ندياي، وهو جندي سنغالي، أصيب رفيقه في السلاح وصديق طفولته بجروح خطيرة خلال هجوم مما يجعله يتوسل إلى ألفا أن يطلق عليه رصاصة الرحمة، لكن الأخير لم يقو على ذلك. ويحكي الكتاب عن محاولة ألفا ندياي تخليص رفيقه الذي مات بعد معاناة مروعة.

ولاحظت موسكوفاكيس أن الرواية رغم «خصوصية سياقها» الذي يعني أكثر القراء الناطقين بالفرنسية، تمكنت من إثارة اهتمام لجنة التحكيم الناطقة بالإنجليزية نظرا إلى ما تثيره من قضايا، ومنها «الهيمنة القائمة على العرق والعنف الاستعماري، الموجودة في كل مكان في العالم». وقالت رئيسة لجنة التحكيم لوسي هيوز هاليت إن «لقصة الحرب والحب والجنون هذه قوة مرعبة»، معتبرة أن «النثر التعويذي والرؤية المظلمة والرائعة» للرواية «سحرا» جميع أعضاء لجنة التحكيم.

الدم له نفس اللون

في مواجهة استحالة ترجمة اللعب على الكلام في العنوان الفرنسي، اختارت آنا موسكوفاكيس للنسخة الإنجليزية عنوان «آت نايت أول بلود إز بلاك» (في الليل كل الدم أسود)، وهي جملة مأخوذة من أحد فصول الكتاب الأولى.

ورأى الكاتب أن عنوان النسخة الإنجليزية «يعكس رغبة الرواية في الإيحاء بأن الحرب وعنفها يؤثران على الجميع، وأن الدم عندما يسيل، يكون له اللون نفسه، أيا كان البشر».

وتنافس 125 كتابا على جائزة بوكر الدولية هذه السنة. وتقدمت «شقيق الروح» على أعمال خمسة كتاب آخرين هم الأرجنتينية ماريانا إنريكيز وبنيامين لباتوت من تشيلي، والدنماركية أولغا رافن والروسية ماريا ستيبانوفا والفرنسي إريك فويلار.

وحصلت الرواية على جائزة «غونكور» للطلاب الثانويين وعلى جائزة «أمادو كوروما» السويسرية.