سميرة سعيد تطرح «الساعة اتنين بالليل» (فيديو)

بوستر أغنية سميرة سعيد «الساعة اتنين بالليل» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «الساعة اتنين بالليل»، مساء الأربعاء، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

أغنية «الساعة اتنين بالليل» هي الأغنية الثالثة من ألبوم المطربة الملقبة بـ«الديفا» التي قررت طرحه كأغان منفردة على مدى الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية «بحب معاك»، والتي حققت ثلاثة ملايين و600 ألف مشاهدة على «يوتيوب»، وهي من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، وميكس وماستر إلهامي دهيمة.

أما الثانية فكانت أغنية «متاهة» من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هانى ربيع، ومن إخراج نضال هاني، التي حققت ثلاثة ملايين و900 ألف مشاهدة.

وتتعاون سميرة سعيد في ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم محمد القاياتي، وشادي نور، ومحمود طلعت، وأشرف أمين، ورمضان محمد، وبلال سرور، وإيهاب عبدالواحد، ومحمد يحيى، وحمدي الصديق، ورضوان الأسمر، وشادي محسن، وأحمد العدل، أما الموزعون فتعاونت مع محمد مصطفى، وهاني يعقوب، وأمير محروس، وهاني ربيع، وأحمد حسام.