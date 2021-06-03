انطلاق الدورة الجديدة من «الإسماعيلية السينمائي» 16 يونيو

البوستر الرسمي لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما المصرية، الموعد الجديد لإقامة الدورة الـ22 من مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة»، الذي يرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا.

من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان في الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري، ومن جانبه صرح الباسوسي أنه جار حاليا إجراء التحضيرات النهائية لإقامة دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.