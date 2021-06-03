لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة

صورة تظهر علبا تضم لعبة «دوبيولاليا» في أثينا، 20 مايو 2021 (أ ف ب)

عندما تعود ماريلينا إلى جزيرة كريت، لا يستغرق الأمر إلا وقتا وجيزا مع الأصدقاء قبل أن تستعيد لكنة الجزيرة الأصلية.. لكنها تعلم أن ابنها وابنتها الصغيرين لن يتعلما على الأرجح طريقة الكلام المميزة لأسلافها والتي تعود إلى قرون.

وقالت ماريلينا (44 عاما): «عشت في جزيرة كريت حتى سن 18 فيما سيكبر ولداي في أثينا. لن تتاح لهما الفرصة لتعلم اللهجة كما أتيحت لنا»، وفق «فرانس برس».

ومع تضاؤل استخدام اللهجات في اليونان وفقا لعلماء لغة، تسعى لعبة ورق جديدة تسمى «دوبيولاليا» (تعني اللغة العامية باليونانية) لزيادة الاهتمام باللهجتين الحية والمنقرضة، على حد سواء. وأوضح مبتكر اللعبة بانايوتيس بانايوتوبولوس «اللغات تختفي.. هدفنا هو إنقاذها».

يمكن آلاف اليونانيين في أجزاء عدة من البلاد، التحدث أو فهم اللهجة المحلية خصوصا في الجزر أو المناطق النائية. واللهجة الكريتية واحدة من أكثر ثلاث لهجات مستخدمة على نطاق واسع، لكن هناك العديد من اللهجات الأخرى الأقل انتشارا مع اختلافات محلية.

ومع أصول تعود إلى أوائل العصر الحديدي، تأثرت اللهجات جزئيا بلغات الغزاة والمستوطنين بمن فيهم الإفرنج والسلافي والأتراك وأهالي البندقية.

لكن باحثين لاحظوا أن آثار اللغة اليونانية القديمة ما زالت حية. على سبيل المثال، تأتي كلمة الحلزون باللغة الكريتية «خوليوس» من الكلمة اليونانية القديمة «كوخلياس» وفق كريستوفوروس خارالامباكيس أستاذ اللغويات في جامعة أثينا الوطنية.

وتتشابه كلمة «أون» اليونانية القديمة مع كلمة «أوفون» التي تعني بيضة باللغة البنطية، وهي لغة اليونانيين البنطيين الذين قطنوا شواطئ البحر الأسود، والذين تعود أصولهم إلى القرن الثامن قبل الميلاد.

وهذا المجتمع المزدهر الذي وصل تعداد سكانه إلى مئات الآلاف، أجبر على الفرار بعد الحرب العالمية الأولى هربا من عمليات الاضطهاد والقتل في تركيا. استقر كثر منهم في شمال اليونان. وهناك أيضا لهجة أخرى ذات جذور قديمة هي التاسكونية في جنوب شرق شبه جزيرة بيلوبونيز والتي يعتبرها بعض الباحثين متحدرة من لاكونيا، لغة مدينة إسبرطة التي اشتهرت بمجتمعها المحارب.

ألعاب ورق للإنقاذ

أصدرت لعبة «دوبيولاليا» الشهر الماضي، وهي تغطي اللهجات الكريتية والبونتيك اليونانية والأتيكية، إضافة إلى اللهجة العامية التي كانت سائدة في شوارع أثينا في القرن التاسع عشر، وهي كوتسافاكيكا، في حزم بطاقات منفصلة.

وستضم الإصدارات المقبلة لغة البحارة ولهجات جزر بحر إيجه اليونانية وكالياردا، وهي لغة مشفرة ابتكرها مثليون يونانيون في أربعينات القرن الماضي.

وقال بانايوتوبولوس، الذي يدير المشروع، إن فريقه جمع آلاف الكلمات من أجل الألعاب من خلال البحث عن مصادر مكتوبة ومقابلات مع متحدثي لهجات مسنين. وأضاف أن هذه الألعاب لقيت ترحيبا كبيرا في كل أنحاء اليونان ومن المغتربين اليونانيين.

وختم: «لم نتوقع رد فعل إيجابيا بهذه السرعة، الناس يقولون أين كنت كل هذا الوقت؟».