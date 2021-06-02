عودة مهرجان «مونترو لموسيقى الجاز» يوليو المقبل

أشخاص جالسون عند بحيرة جنيف قرب تمثال لمغني فرقة «كوين» الشهير فريدي ميركوري، 4 أبريل 2020 (أ ف ب)

سيكون المغني البريطاني راغن بون مان والفنانة الفرنسية وودكيد من أبرز المشاركين هذه السنة في مهرجان «مونترو لموسيقى الجاز» الذي يقام من 2 إلى 17 يوليو المقبل، بحضور جمهور محدود وفي الهواء الطلق بمعظمه، بسبب الجائحة، بحسب ما أعلن منظموه، الثلاثاء.

كذلك يحيي عازف البوق والملحن الفرنسي - اللبناني إبراهيم معلوف والمغنية وكاتبة الأغنيات البريطانية أرلو باركس حفلات في المهرجان السويسري الذي يعتبر أحد أهم الأحداث على الساحة الموسيقية العالمية، وكان ألغي العام الماضي، بسبب «كوفيد -19» للمرة الأولى منذ انطلاقه العام 1967.

وحددت مواعيد الدورة الخامسة والخمسين هذه السنة، بحيث تتزامن مع التخفيف المتوقع لإجراءات احتواء الجائحة في سويسرا.

وخضع برنامج المهرجان للاختصار تحت الشعار غير الرسمي «كل صغير جميل»، وصمم على نحو مرن قابل للتكيف مع تطورات الوضع الصحي.

ومن المتوقع أن يحضر المهرجان نحو 20 ألف شخص، أي أقل بعشر مرات مما كان عليه حجم جمهوره العام 2019 عندما استقطب نحو 250 ألف شخص، وفقا للمنظمين.

وأعلن المهرجان في مارس أن المنصة الرئيسية لحفلات المهرجان ستقام على بحيرة جنيف، على بعد 25 مترا من الشاطئ، أمام مدرج يتسع لما يصل إلى 600 متفرج. وتقام أنشطة المهرجان على ثلاثة مسارح أخرى في قاعات فندق «فيرمونت لو مونترو بالاس» وحدائقه، اثنتان منها ستتاحان للجمهور مجانا.

وسيكون في إمكان 1500 شخص حضور أنشطة المهرجان كل يوم، على أن تطرح التذاكر للبيع اعتبارا من 8 يونيو.

والجديد الآخر هو بث عدد من الحفلات الموسيقية عبر الإنترنت «بهدف توسيع الجمهور»، بحسب المنظمين.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المهرجان، رغم تسميته، لا يقتصر على الجاز، إذ بادر إلى التنويع على مر السنوات ليشمل مجموعة من الأنواع الموسيقية، ومنها الإلكترونية والهيب هوب والبوب والسول.