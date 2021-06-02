روبي تقترب من مليون مشاهدة بـ«قلبي بلاستيك» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 12:00 مساء
بوستر أغنية روبي «قلبي بلاستيك» (خاص لـ بوابة الوسط)

اقتربت أغنية الفنانة المصرية روبي الجديدة «قلبي بلاستيك» من مليون مشاهدة، وذلك بعد 24 ساعة من طرحها عبر موقع الشركة المنتجة على «يوتيوب».

وتم طرح الأغنية من قبل شركة «أربو بلس» بالتعاون مع شركة «فيكتوري لينك» عبر «يوتيوب» ومنصات الأغاني، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى ومن إنتاج روبي.

كما شهد طرح البرومو التشويقي للأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة في 24 ساعة، هذا بخلاف أغنية «حتة تانية» التي طرحتها روبي مع الشركة في مارس 2021، والتي تجاوزت نسبة مشاهدتها 50 مليون مشاهدة في شهرين محققة نجاحا كبيرا.

وتعمل روبي على طرح ألبومها «حتة تانية» خلال الفترة المقبلة، والتي انتهت منه أخيرا، وتعود به إلى الغناء بعد انشغالها بالتمثيل، عبر منصات الأغاني.

يضم الألبوم ثماني أغاني تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم عزيز الشافعي، توما، مصطفى حسن، حمزة، أحمد إبراهيم، بلال سرور، شادي نور، صابر كمال.

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