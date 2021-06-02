«كان لك معايا» يحصد الجوائز في مهرجان «فاتن حمامة السينمائي»

بوستر فيلم «كان لك معايا» (خاص لـ بوابة الوسط)

حصل فيلم «كان لك معايا» للمخرجة روجينا بسالي، وإنتاج المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست، محمد الباسوسي، على عدة جوائز بالدورة السابعة من مهرجان «فاتن حمامة السينمائي» الذي ترأسه المنتجة والمخرجة ماجي أنور، والذي أقيمت فعالياته «أونلاين» من لندن.

وحصلت الفنانة صفية العمري على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بالفيلم، كما حصدت المخرجة روجينا بسالي على جائزة لجنة التحكيم.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان، الممثل والمخرج البريطاني شون كورنين، والمنتج المصري هشام سليمان، والمنتج الإيطالي لورينزو كارفيلي.

«كان لك معايا» من بطولة صفية العمري، محمود قابيل، وبالإضافة إلى كل من الشباب منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ومن إنتاج المركز القومي ومن تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه، ومن إخراج روجينا بسالي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها إلى سن المعاش ويتفقان على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.