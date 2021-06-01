وفاة المفكر والمؤرخ التونسي هشام جعيط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 06:14 مساء
المفكر والمؤرخ التونسي هشام جعيط (الإنترنت)

توفي المفكر والمؤرخ التونسي، هشام جعيط، الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية الراجل، في بيان لها، قالت فيه إنه ترك أعمالا فكرية وحضارية تمثل «مرجعية للأجيال الحاضرة والقادمة»، كما ونعاه المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» بصفته رئيسه السابق.

وولد جعيط في تونس العاصمة لعائلة من المثقفين والقضاة ورجال العلم والدولة، أنهى تعليمه الثانوي بالمدرسة الصادقية، قبل أن يستكمل دراسته العليا في فرنسا، حيث حصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة السوربون، حسب الموقع الرسمي للتليفزيون التونسي.

وكان جعيط أستاذا فخريا لدى جامعة تونس وأستاذا زائرا بعدة جامعات عربية وغربية، كما شغل منصب رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» بين 2012 و2015 كما كان عضوا في الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون.

وأصدر العديد من المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية التي ناقش فيها جملة من الإشكاليات المحورية في التاريخ الإسلامي وأهم مكونات الموروث الحضاري.

من مؤلفاته «الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر» و«أوروبا والإسلام: صدام الثقافة والحداثة» و«أزمة الثقافة الإسلامية» و«الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي» و«تأسيس الغرب الإسلامي» إضافة إلى ثلاثية «في السيرة النبوية» التي تعد من أهم ما كتب.

منحته تونس وسام الجمهورية، ونال العديد من الجوائز منها: جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الدراسات الإنسانية والمستقبلية من الإمارات العام 2007، كما اختارته المؤسسة العربية للدراسات والنشر في لبنان «شخصية العام الثقافية» للعام 2016.

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