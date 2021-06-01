«شرم الشيخ السينمائي» يضع اللمسات الأخيرة للدورة الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 03:00 مساء
بوستر مهرجان «شرم الشيخ السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

قام وفد من مهرجان «شرم الشيخ السينمائي» بزيارة مدينة شرم الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة للدورة الرابعة المقرر إقامتها في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، حيث بحث الوفد الذي تشكل من الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس المهرجان، وعلي القليوبي مدير عام مؤسسة «نون للثقافة والفنون» وعضو مجلس الأمناء كل التفاصيل الخاصة بالمهرجان مع رئيس مجلس المدينة اللواء محمود السولية، واللواء عبدالفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء.

وقال الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مهرجان «شرم الشيخ السينمائي» إنه تم الاتفاق على التفاصيل المختلفة لإقامة الدورة، بالإضافة إلى ذلك رحبت قيادات المحافظة بالمهرجان وتعهدت بتقديم كل السبل وتوفير برنامج ترفيهي جديد لضيوف المهرجان مختلف عن الدورات السابقة، وتذليل كل العقبات أمام الدورة التي تتولى رئاستها الشرفية الفنانة إلهام شاهين.

كما أعلن زايدة عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من تصميم د.عصام المالح الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، مشيرا إلى أن البوستر معبر عن حالة مختلفة تمثل ميلاد دورة جديدة من عمر هذا المهرجان، مع وجود ألوان مبهجة تعبر عن الانفراجة التي تعيشها السينما بعد أزمة «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
رئيس مفوضية الانتخابات في حوار لـ«الوسط»: نتعهد بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة ...
ليبيا
وزارة التعليم تحدد مادتين بلا امتحان
ليبيا
السفير البريطاني في ليبيا يتحدث إلى «بوابة الوسط» عن مستقبل المرتزقة والانتخابات...
ليبيا
ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي