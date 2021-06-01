«شرم الشيخ السينمائي» يضع اللمسات الأخيرة للدورة الرابعة

بوستر مهرجان «شرم الشيخ السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

قام وفد من مهرجان «شرم الشيخ السينمائي» بزيارة مدينة شرم الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة للدورة الرابعة المقرر إقامتها في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، حيث بحث الوفد الذي تشكل من الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس المهرجان، وعلي القليوبي مدير عام مؤسسة «نون للثقافة والفنون» وعضو مجلس الأمناء كل التفاصيل الخاصة بالمهرجان مع رئيس مجلس المدينة اللواء محمود السولية، واللواء عبدالفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء.

وقال الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مهرجان «شرم الشيخ السينمائي» إنه تم الاتفاق على التفاصيل المختلفة لإقامة الدورة، بالإضافة إلى ذلك رحبت قيادات المحافظة بالمهرجان وتعهدت بتقديم كل السبل وتوفير برنامج ترفيهي جديد لضيوف المهرجان مختلف عن الدورات السابقة، وتذليل كل العقبات أمام الدورة التي تتولى رئاستها الشرفية الفنانة إلهام شاهين.

كما أعلن زايدة عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من تصميم د.عصام المالح الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، مشيرا إلى أن البوستر معبر عن حالة مختلفة تمثل ميلاد دورة جديدة من عمر هذا المهرجان، مع وجود ألوان مبهجة تعبر عن الانفراجة التي تعيشها السينما بعد أزمة «كورونا».