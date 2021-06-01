إقبال واسع من الشباب على متابعة «يوروفيجن»

فرقة «مونيسكين» الإيطالية بعد فوزها بمسابقة «يوروفيجن» في روتردام، 23 مايو 2021 (أ ف ب)

استقطبت مسابقة «يوروفيجن» التي تعتبر أكبر حدث موسيقي ينقل بالبث الحي في العالم بحسب المسوقين لها، نحو 183 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون، وحظيت بإقبال واسع من الشباب.

وبلغ معدل الجمهور في 36 دولة بثت النهائي الذي أقيم في 22 مايو في روتردام وفازت بها فرقة الروك الإيطالية «مونيسكين» نحو 40.5 في المئة، أي بزيادة أربع نقاط عن النسخة السابقة العام 2019، وفق ما أوضح بيان صادر عن من الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظم المسابقة، بحسب «فرانس برس».

أما نسبة المشاهدين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما فزادت سبع نقاط مئوية لتصل إلى 52.8%.

وبلغ عدد المشاهدات عبر قناة «يوتيوب» الخاصة بالحدث نحو 50.6 مليون في 234 دولة، 71 % منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما.

وقال المشرف التنفيذي على الحدث مارتن أوستردال: «النجاح الهائل الذي حققته فرقة مونيسكين وعدد من الأغنيات الأخرى هذه السنة يوضح أن تأثير مسابقة يوروفيجن بات أقوى من أي وقت مضى، حتى في عامها الخامس والستين».

وفازت فرقة «مونيسكين» عن أغنيتها «زيتي إي بووني» التي سبق أن نالت عنها جائزة الدورة الحادية والسبعين لمهرجان «سان ريمو» الإيطالي.

وهذه هي المرة الثالثة التي تحقق إيطاليا الفوز في هذه المسابقة. وبلغ الجمهور الإيطالي الذي تابع النهائي هذه السنة ذروته منذ العام 2011.

أما في هولندا، فكان 78.5% من المشاهدين يحضرون العرض. لكن هذا الرقم بقي بعيدا عن أيسلندا التي أثبتت مجددا تعلقها بهذه المسابقة، إذ إن 99.9% من المشاهدين الآيسلنديين انصرفوا إلى متابعتها في 22 مايو.