«أجنحة في سماء بعيدة».. تفاصيل صغيرة من مشاهد الانتفاضة

عبد السلام الزغيبي | الأحد 30 مايو 2021, 05:00 مساء

تتناول رواية «أجنحة في سماء بعيدة» للكاتب العراقي جمال حيدر٬ التي صدرت حديثا عن دار لندن للطباعة والنشر في العاصمة البريطانية تفصيل صغير من مشهد الانتفاضة الشعبية، التي شهدها العراق العام 1991 ضد النظام الدكتاتوري آنذاك.

ويتمحور العمل حول شخصيات متناقضة المنابت والأقدار تتخذ من مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف٬ ملاذا لها هربا من الأجهزة القمعية٬ إضافة إلى علاقتها بالمكان: القبور الممتدة على مرمى البصر تحت الشمس والغبار٬ والطرق الترابية الفاصلة بين الشواهد٬ وهديل الحمام٬ وظلال أشجار السدر الموزعة في مفارق المكان. وتتواصل الأحداث في سياق البحث عن منفذ للهروب من المصير المفزع الذي يحاصر أيامهم.

في المقبرة٬ حيث يختفي الرجال٬ ثمة صمت جليل يكلل المكان، إنه صمت الموت وسكون الموتى، ومع كل خطوة في أعماق المقبرة يتصاعد عويل يعصف بالجسد ويترك ظله المنكسر على الأرض الساخنة. تمر نساء ينتحبن ويمسحن دموعهن بأذيال عباءتهن السوداء، يخاطبن أمواتهن عن بعد بحزن وحرقة وبنحيب يحمل الكثير من الفقد.. فقدان الأحبة، وفي هذه المناخات تتحرك الشخصيات التي تتقاطع حينا٬ وتتواصل حينا آخر في حياة تجاور الموت بأدق تفاصيله.

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