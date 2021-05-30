وفاة المخرجة الصحفية حسنية العامري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 01:15 مساء

توفيت المخرجة الصحفية، حسنية العامري، أول من أمس الجمعة، بمدينة طرابلس، وهي من النساء الرائدت في مجال الإخراج الصحفي في ليبيا.

وقالت الإعلامية فاطمة غندور إلى «بوابة الوسط»، الأحد، «تعتبر المخرجة الصحفية حسنية العامري من رائدت الإخراج الصحفي في ليبيا حيث اختارتها السيدة خديجة الجهمي، للتدريب كمخرجة صحفية في فترة السبعينات».

وأضافت: «عملت المخرجة الصحفية حسنية العامري، في مجلة الأمل ومجلة البيت». 

ولفتت غندور إلى أن المخرجة الصحفية حسنية العامري تعرضت لـ«الإجحاف عقب سنوات من العمل، حيث جرى تقليص العاملين في مجلة الأمل، وكانت من ضمنهم لكن الأستاذ الصحفي عبدالحميد الجليدي قدم طعنا إداريا في هذا القرار وطالبها بالاستمرار».

وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الصحفية وعائلة الفقيدة بأحر التعازي وصادق المواساة.

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