«إندوشين» تحيي حفلة تجريبية لتقويم خطر «كوفيد» في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 04:10 مساء
أشخاص شاركوا في الحفلة التجريبية في بيرسي الفرنسية، 29 مايو 2021 (أ ف ب)

رقص خمسة آلاف متفرج، السبت، على وقع موسيقى فرقة الروك الفرنسية «إندوشين» واضعين كمامات، لكن متلاصقين في صالة «بيرسي» الباريسية خلال حفلة موسيقية أقيمت بهدف إجراء دراسة علمية ينتظرها بفارغ الصبر قطاع تضرر بشدة من «كوفيد-19».

وحضر حوالى خمسة آلاف شخص من رواد الحفلات الموسيقية هذا الحدث التجريبي وسيشارك 2500 متطوع آخر لم يحضروا الحفلة كمجموعة مقارنة، وفق «فرانس برس».

وكان الهدف من هذا الحدث تقويم خطر انتقال الوباء في الأحداث التي ينتظر قطاع الموسيقى الحية والترفيه الذي دمره «كوفيد-19» إقامتها بفارغ الصبر.

وقالت كاميل (26 عاما) من ضواحي باريس: «لقد مر وقت طويل على انتظارنا إعادة إقامة هذا النوع من الأحداث. لذلك، فإن حضور حفلة موسيقية، إضافة إلى مشاركة فرقة إندوشين فيها، أمر رائع حقا».

ويبدو أن كلمات أغنية «ماريلين» التي تمت تأديتها خلال الحفلة تعبر عن شعور العديد من محبي الموسيقى: «نريد أن نعيش.. أقوى من قبل».

وقبل دخولهم، سلم رواد الحفلة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، وليس لديهم عوامل خطر خاصة، مظروفا يحتوي على اختبار لعاب أجري في وقت سابق، السبت.

كما طلب من كل شخص أن يكون لديه اختبار مستضد سلبي في الأيام الثلاثة الماضية. ولم تكن هناك حاجة إلى تباعد جسدي لكن الكمامات كانت إلزامية.

وبسبب حظر التجول الذي يبدأ عند التاسعة مساء والذي ما زال ساريا في فرنسا، بدأت الحفلة الموسيقية في وقت أبكر من المعتاد مع اعتلاء «إندوشين» المسرح بحلول الساعة السادسة مساء.

وأجريت أحداث تجريبية مماثلة في أماكن أخرى في أوروبا، منها في إسبانيا وبريطانيا ولم تظهر أي زيادة في خطر انتقال العدوى.

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