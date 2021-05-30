مايا دياب تغني «شعبي» مع محمود الليثي «حطالي روج»

مايا دياب مع المنتج حمدي بدر، وسط، والمطرب محمود الليثي (خاص لـ بوابة الوسط)

سجلت الفنانة اللبنانية مايا دياب أغنية دويتو مع المطرب المصري محمود الليثي بعنوان «حطالي روج»، وهي تجربة جديدة في مشوار مايا، إذ تنتمي الأغنية إلى اللون الشعبي.

صاحب فكرة هذا الديو كان المنتج حمدي بدر من خلال شركته «Craft Media» المنتجة للعمل، الذي كتبه ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع إسلام شيبسي، ويتم تصوير الكليب حاليا في بيروت.

مايا لديها أكثر من تجربة في تقديم أغاني الديو أشهرها مع رامي عياش، زياد برجي، جيسون ديرولو، وكذلك الليثي الذي قدم من قبل مع بوسي أغنية «الو الو»، هذا بخلاف تقديم دويتوهات مع نجوم آخرين سواء في أعمال سينمائية أو أغانٍ منفردة.

على صعيد آخر تعمل شركة «Craft Media» ومايا دياب على عدد من الأغاني مع أشهر الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم عزيز الشافعي حيث سجلت مايا أغنية من كلماته وألحانه وسيتم تصويرها وطرحها قريبا.