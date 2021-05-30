حاتم العراقي ينتهي من تصوير «بعد حبني» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 03:00 مساء
من كواليس تصوير فيديو كليب «بعد حبني» لحاتم العراقي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب حاتم العراقي أحدث أغنياته المنفردة المصورة بعنوان «بعد حبني»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، متعاونا بها مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح، التي اختارت التصوير في منطقة البقاع بلبنان.

وأعرب العراقي عن سعادته بالتعاون مع المخرجة رندلى قديح في هذا العمل الأول الذي يرى النور، موضحا أنه صور معها خلال وجوده في لبنان عملين آخرين، إحداهما أغنية جديدة لم تطرح بعد، وأخرى عبارة عن مجموعة أغاني تم تصويرها بنظام الحفلة على المسرح، وقال: «أغنية (بعد حبني) تحمل الفرح والمحبة في كل أطرافها ابتداء من الكلمات واللحن والإيقاعات وطريقة التصوير أيضا البعيدة عن الدراما»، وأكد أنه متفائل جدا بالعمل، وهو الوقت المناسب لطرحه أمام الجمهور.

وجدد حاتم من خلال «بعد حبني» تعاونه مع الشاعر العراقي حازم جابر، وقام بتلحين الأغنية الملحن العراقي علي جاسم، وأسندت مهمة التوزيع والمكس والماسترنغ للموزع العراقي حسام الدين.

تم توزيع الأغنية عبر جميع الإذاعات العراقية والعربية، إلى جانب طرح الفيديو كليب في قناة حاتم العراقي الرسمية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به.

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