«انتحار شاعر» و«رمال متحركة».. فعاليات ثقافية تضيء سماء طرابلس

طرابلس تشهد عددا من الفعاليات الثقافية من بينها أمسية «انتحار شاعر» ببيت إسكندر ومعرض «رمال متحركة» نظمته مؤسسة ورق للفنون (الإنترنت)

أقفل معرض «رمال متحركة»، السبت، أبوابه أمام زواره بعد افتتاح دام ثلاثة أيام بدار كريستة، بمشاركة خمسة فنانين، وهم: خليفة البشباش، زينب أبوبكر، ريم الفرجاني، محمود الشريف، موسى مبارك.

المعرض نظمته مؤسسة ورق للفنون بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، تناولت أعماله رؤية مشحونة بالتساؤلات عن واقع الأحداث الحاصلة في العقد الأخير وما قبلها في محاولة لتوصيف فلسفي للمجازر الجماعية والحروب الأهلية والتدخلات الخارجية، وكذا العديد من المواقف والاحداث الصارخة بالمتناقضات الباعثة عن ضرورة التجريف في أعماقها بحثا عن كنه هذه المفازات المزدحمة بالكوارث والحبلى بالمفاجئات.

«رمال متحركة» هو استدارة للخلف بغية التأمل في ما جرى وهو إبحار نقدي لمجموعة من الفنانين الشباب يحاولون رسم مشهد بانورامي يخلص للغوص في ابعاد التحولات على مستوياتها الاجتماعية والسياسية والمفاهيم الفوضوية التي يسعون لمعالجتها في أعمالهم.

انتحار شاعر عمودي

تحت هذا العنوان أقيمت في بيت اسكندر، الجمعة، أمسية أدبية أحياها الشعراء: هناء المريض، أكرم اليسير، ومحمد عبدالله، الذين شنفوا مسامع الجمهور بنصوص تراوحت إيقاعاتها بين توصيف يحاكي آلام الحرب وتوابعها، وأخرى تتقفى مسلك انساني يبحث عن فضاءاته التي تحدد ملامحه وتنحت في قاموس اسئلته بكل أبعادها ونرى ذلك صحبة عزف موسيقي في قصائد الشاعر أكرم اليسير عبر نصوص «مشيئة، الراوي أنفه طويل، مزاج»، وتلحق الشاعرة هناء المريض مزيدا من هذه الإبراقات في قصائد «على الورق، أنا الصمت، فكر في أمرنا»، ويختم الشاعر محمد عبدالله فيض هذه الارتسامات بمختارات من ديوانه الصادر حديثا «بدون ذكر أسماك».

طرابلس تشهد عددا من الفعاليات الثقافية من بينها أمسية «انتحار شاعر» ببيت إسكندر ومعرض «رمال متحركة» نظمته مؤسسة ورق للفنون (الإنترنت)

طرابلس تشهد عددا من الفعاليات الثقافية من بينها أمسية «انتحار شاعر» ببيت إسكندر ومعرض «رمال متحركة» نظمته مؤسسة ورق للفنون (الإنترنت)

طرابلس تشهد عددا من الفعاليات الثقافية من بينها أمسية «انتحار شاعر» ببيت إسكندر ومعرض «رمال متحركة» نظمته مؤسسة ورق للفنون (الإنترنت)

طرابلس تشهد عددا من الفعاليات الثقافية من بينها أمسية «انتحار شاعر» ببيت إسكندر ومعرض «رمال متحركة» نظمته مؤسسة ورق للفنون (الإنترنت)