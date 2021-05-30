الموت يغيب غافين ماكلاود عن 90 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 11:39 صباحا
الممثل الأميركي غافين ماكلاود في 10 مايو 2018 في هوليوود (أ ف ب)

غيب الموت الممثل الكبير، غافين ماكلاود، الذي اشتهر بدوره كقبطان سفينة سياحية دائم الابتسام في المسلسل الكوميدي القديم «ذي لوف بوت».

وأكد ابن شقيقه مارك سي وفاته لمجلة «فراييتي» عن 90 عاما، من دون أن يوضح سبب الوفاة، حسب «فرانس برس».

ولم يكن ماكلاود معروفا لدى الجمهور، إلا بعد حصوله على دور كاتب إخباري تلفزيوني في مسلسل «ماري تايلر مور شو» عام 1970، الذي حقق نجاحا ساحقا واستمر سبعة مواسم، وهو يعتبر من كلاسيكيات المسلسلات الكوميدية الأميركية التي تعتمد على شخصيات محددة.

لكنه اشتهر خصوصا بعدما أدى دور القبطان ستابنغ في مسلسل «ذي لوف بوت» حيث كان يأتي ركاب، غالبا ما أدى أدوارهم نجوم على غرار جين كيلي، للقيام برحلة على متن رحلة بحرية يخوضون خلالها مغامرات رومانسية أو مضحكة.
ورغم انتقاد العرض، أثبت أنه يتمتع بشعبية كبيرة واستمر 11 موسما، ما أدى إلى إنتاج العديد من الأفلام المستندة إليه.

وقال الممثل لصحيفة «ذي لوس أنجليس تايمز» في 2013 «النقاد كرهوه. أطلقوا عليه اسم مسلسلا غبيا لكننا أصبحنا سفراء للنيات الحسنة».

وكتب الممثل إدوارد أسنر (91 عاما) رئيس التحرير الدائم التذمر لكن المحبوب في المسلسل الأميركي «ماري تايلر مور شو» على «تويتر»، «قلبي محطم. كان غافن أخي وشريكي في الجريمة (والطعام)». وأضاف «سنلتقي قريبا. أخبر الأصدقاء بأنني قادم».

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