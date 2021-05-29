منتجان فرنسيان شهيران في مرمى «الاحتيال الضريبي»

أشخاص في قاعة سينما في بيل-إيل-آن-مير في فرنسا في 19 مايو 2021 (أ ف ب)

أكد مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا، الجمعة، معلومات أوردتها مجلة «كابيتال» عن ذكر الأخوان جيروم ونيكولا سيدو، المنتجان السينمائيان الثريان اللذان يملكان شركتي «باتي» و«غومون» للإنتاج على التوالي، في تحقيق قضائي، فتح العام 2019 للاشتباه في «احتيال ضريبي».

وأفادت «كابيتال» أنه يشتبه بأن جيروم سيدو (86 عاما) وشقيقيه نيكولا (81 عاما) وميشال (73 عاما) إضافة إلى أفراد آخرين من العائلة، «استفادوا من صناديق ائتمانية في كندا تديرها شركة إدارة الثروات في كيبيك بلو بريدج».

وفي فبراير 2018، قدمت هيئة الضرائب شكوى إلى مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا فتح تحقيق أولي، وأكد المكتب أنه في ضوء تحقيقاته، قرر في فبراير 2019 فتح تحقيق قضائي في «احتيال ضريبي خطر» و«غسل أموال» و«تآمر جنائي»، وفق «فرانس برنس».

وذكرت «كابيتال» أنه في هذه القضية، حصلت هيئة إدارة الضرائب الفرنسية في مارس 2021 من القضاء الكندي على معلومات تفيد بأن «بلو بريدج» كشفت هويات الأشخاص الذين يختبئون وراء 14 من صناديقها الاستئمانية، ويبدو أن ثلاثة منها تعود بالفائدة على الأخوة سيدو وزوجاتهم. لكن المجلة أوضحت أن القرار ليس نهائيا بعد.

وقال جان-بيار مارتيل محامي آلان روش رئيس «بلو بريدج»: «اُستمع إليه (روش) كشاهد في ديسمبر 2019، ولم يواجه أي تهمة أو يسمع بهذا التحقيق منذ ذلك الحين». وتؤكد «كابيتال» أنه لم يتم إصدار أي لائحة اتهام حتى الآن في هذه القضية.