كامبريدج تحتفظ بإرث ستيفن هوكينغ مقابل 6 ملايين دولار

العالم الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ في 19 سبتمبر 2013 في كامبريدج (أ ف ب)

عقد اتفاق بين مكتبة جامعة كامبريدج ومجموعة متاحف العلوم والحكومة البريطانية، يقضي بالاحتفاظ بمحتويات مكتب عالم الفيزياء البريطاني الراحل، ستيفن هوكينغ، وأرشيفه للأجيال المقبلة.

وتعني الصفقة التي تبلغ قيمتها 4.2 مليون جنيه استرليني (5.9 مليون دولار) أن عشرة آلاف صفحة من أوراق هوكينغ العلمية ووثائق أخرى ستبقى في مدينة كامبريدج الجامعية (شرق إنجلترا) حيث توفي العام 2018، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وستوضع ممتلكات من بينها كراسيه المدولبة ومعالجات للصوت وتذكارات شخصية بما فيها مكتبه في كامبريدج، في متحف العلوم في لندن وستعرض مختارات العام المقبل.

كذلك، سيوضع أرشيف كامبريدج الذي يتضمن وثائق تعود إلى الفترة الممتدة من 1944 إلى 2008 بما فيه أوراقه الأكاديمية ونصوصه التلفزيونية من ظهوره في برامج على غرار «ذي سيمبسنز»، إلى جانب أوراق تعود إلى إسحاق نيوتن وتشارلز داروين.

ودفن رماد هوكينغ الذي توفي في مارس 2018 عن 76 عاما بعدما كرس حياته لاكتشاف أسرار الكون، إلى جانب قبري نيوتن وداروين في ويستمنستر آبي في لندن.

عاش ستيفن هوكينغ منذ شبابه حبيس كرسيه المتحرك، فقد أصيب وهو في الجامعة بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ. وتسبب له بالشلل وجعله لا يستطيع التكلم إلا بواسطة جهاز كمبيوتر بصوت صناعي تحول إلى سمة مميزة له.

وسطع نجمه سنة 1988 بعد نشر كتاب «إيه بريف هيستوري أوف تايم» الذي بسط فيه أبرز مبادئ علم الفلك، كالانفجار الكبير ونظرية الأوتار. وبيعت منه أكثر من عشرة ملايين نسخة وترجم إلى 35 لغة. وكانت له أيضا اكتشافات مهمة في الثقوب السوداء، وهي أجرام هائلة الكثافة تسبح في الكون تبتلع كل ما حولها بما في ذلك الضوء.

وهو من مواليد 8 يناير 1942، أي بعد 300 عام تماما من وفاة الفلكي والفيلسوف الإيطالي غاليليو. وهو أصبح في سن 32 عاما أحد أصغر أعضاء جمعية «رويال سوسايتي»، أهم المؤسسات العلمية في بريطانيا.