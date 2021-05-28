الساحلي تحاضر عن اتجاهات الشعر وقضاياه

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

نظم مجمع اللغة العربية، الخميس، محاضرة عبر تطبيق «زوم»، حملت عنوان «الشعر في ليبيا: أبرز اتجاهاته وقضاياه» ألقتها الدكتورة منى الساحلي عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية جامعة الإمارات.

وتناولت الباحثة خلال المحاضرة التي أدارها الدكتور عبدالله الزيات عضو المجمع، التحديات التي واجهت طريق النهضة الشعرية بليبيا، كما سلطت الضوء على المشهد الشعري عبر منظور تاريخي يقارب تحولات هذه المسيرة وآفاقها في مدارات التحصيل والتجريب والتحول والتنوع.

وبينت الساحلي أن من أهم أسباب تأخر ظهور أسماء شعرية بليبيا وبلدان المغربي العربي مقارنة بالمشرق طغيان العامل الديني، كما أشار الموسوعي الراحل خليفة التليسي.

وأشارت إلى أن مراحل تطور المشهد الشعري بليبيا، تتقارب أو تتشابه معطياتها بما هو حاصل على المستوى العربي من حيث ارتباط نهوضه بمقاومة المستعمر وكذا سوء أحوال المعيشة، وهي أسباب دفعت شعراء لاختيار المهجر كواقع بديل مكنهم من الحصول على فرصة جيدة للتعلم والاستفادة من المناخات الثقافية في هذه البلدان. ومع نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين برزت مجموعة من الشعراء حاولوا تضمين تلك المعاناة في نصوصهم منهم «أحمد الشارف، أحمد رفيق المهدوي، إبراهيم الأسطى عمر»، واجتهدوا في الخروج من القوالب المعروفة آنذاك ومحاكاة تجارب إبداعية مجاورة مثل الشاعر أحمد شوقي.

كما تطرقت الساحلي لأبرز الاتجاهات الأدبية التي ظهرت في الشعر الليبي كالمدرسي والوجداني وفق سياقات المؤثرات الفكرية والثقافية العربية والعالمية.

الدكتور عبدالله الزيات (بوابة الوسط)

مجمع اللغة العربية ينظم محاضرة عبر تطبيق «زوم» بعنوان «الشعر في ليبيا: أبرز اتجاهاته وقضاياه» (بوابة الوسط)