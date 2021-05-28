إيطاليا تودع كارلا فراتشي عن 84 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 11:45 صباحا
راقصة الباليه كارلا فراتشي خلال تشييع مغني الأوبرا لوتشيانو بافاروتي في 8 سبتمبر 2007 في كاتدرائية مودينا (أ ف ب)

توفيت راقصة الباليه، كارلا فراتشي، أشهر نجمات الرقص في إيطاليا، الخميس، عن 84 عاما في ميلانو.

وأمضت كارلا فراتشي معظم حياتها المهنية في مسرح «لا سكالا» المرموق، حسب «فرانس برس».

وأعلن المسرح في بيان «غياب كارلا فراتشي اليوم في منزلها في ميلانو». واعتبر البيان أن «المسرح والمدينة والرقص تفقد برحيلها شخصية تاريخية أسطورية تركت أثرا قويا جدا في هوية ميلانو وقدمت مساهمة أساسية في مكانة الثقافة الإيطالية في العالم».

أما وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني فكتب عبر «تويتر»: «إنها الأعظم (...) مليئة بالحب للرقص وبمشاريع جديدة وبأفكار للحياة كلها بحماسة شابة في العشرين. إيطاليا الثقافة ممتنة أبدا» للنجمة التي رقصت إلى جانب أعظم الراقصين في عصرها، من رودولف نورييف إلى ميخائيل باريشنيكوف.

واشتهرت المرأة السمراء الأنيقة التي كانت دائما ترتدي ملابس بيضاء باسم «لا فراتشي» في بلدها، وهي أدت أكثر من 200 شخصية خلال مسيرتها الفنية، وأعطيت صفة نجمة في «لا سكالا» العام 1958، بعدما كانت انضمت إلى فرقة المسرح العام 1954.

وتركت فراتشي «لا سكالا» العام 1963 لتصبح مستقلة، بمساعدة المخرج بيبي مينيغاتي. وتولت بين العامين 1995 و1997 إدارة فرقة الباليه في «أرينا دي فيرونا»، ثم فرقة الباليه في أوبرا روما العام 2002. وفي العام 2004، عينت سفيرة للنيات الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

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