جمال الفريخ: لهذا السبب أوقف عرض مسرحية «فانتازيا»

مؤلف المسرحية الفنان جمال الفريخ. (الوسط)

أوقفت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية فرع الجبل الأخضر عرض مسرحية «فانتازيا» لفرقة «نسيم الحياة للفنون المسرحية» بمدينة طبرق، وهي من تأليف، جمال الفريخ، وإخراج، مهند المسماري.

وقال مؤلف المسرحية الفنان جمال الفريخ لـ«بوابة الوسط» الخميس: «بعد مشاهدة العرض الخاص والندوة التي أقيمت حول المسرحية أخطرنا رئيس الهيئة بالجبل الأخضر، فرج بدر، ومدير مكتبها بطبرق، خالد رزق، بقرارهم بوقف عرض المسرحية إلى أن يجري تقديم النص ورقيا والتعديل والمتابعة قبل العرض من جديد».

ولفت الفنان جمال الفريخ إلى أن مبررات وقف عرض المسرحية، كما جاء في رسالة الهيئة أن «هناك مشاهد تخدش الحياة ومنحت انطباعا سيئا عن كرامة وقيم الأسرة الليبية المحافظة الأصيلة خاصة بمدينة طبرق».

وأضاف: «صعقت وذهلت أن يصدر هذا الرأي من اناس كنا نظنهم انهم يفهمون الاسقاطات التي تناولها العرض وإجابة عن قولهم إن الخدش عن النساء، فأين هن النساء في العرض المسرحي؟ العمل لا يوجد به عنصر نسائي!».

وتابع قائلا: «لا أدرى كيف صبوا جام غضبهم على النص من خلال مشاهدتهم للعرض، ولم يسألوا هل هذا ما قدم هو النص الذي خطه الكاتب أم أن المخرج تدخل بمشرطه وقطع وألصق وأضاف؟!»، مرجحا أن «المقصود ليس النص بل لشخصي كاتب النص، لأن من انحاز أو جهر لهذا الرأي رفقاء من الوسط الفني».

وأكد الفنان جمال الفريخ، أنه «مسؤول مسؤولية كاملة وشخصية عن كل ما قدم من خلال عرض المسرحية (فانتازيا) للجمهور الكريم لقناعتي بما أطرحه من إسقاطات وأفكار»، مشيرا إلى أنه «من خلال تناولي لهذا الموضوع في هذه المسرحية قد يكون فيه اقتحام لبعض المناطق التي يخشى الكثيرون إلى التطرق اليها، وأرى من واجبي الأدبي والفني أن أسلط الضوء أو وضعها تحت المجهر أو تحت مشرط الجراح الفني لعل الآخر ينتبه لها».

الملصق الدعائي لمسرحية «فانتازيا». (الوسط)