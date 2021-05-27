وفاة مؤلف كتب الأطفال إريك كارل عن 91 عاما

صورة التقطت في لوس أنجليس لكتاب «اليرقة الجائعة جدا» للأطفال، 26 مايو 2021 (أ ف ب)

توفي الكاتب والرسام الأميركي إريك كارل عن 91 عاما، بحسب ما أفاد قريبون منه، الأربعاء، بعد مسيرة نشأت خلالها أجيال عدة على قصته الشهيرة للأطفال «ذي فيري هانغري كاتربيلر» (اليرقة الجائعة جدا).

وعشق الأطفال كتاب «اليرقة الجائعة جدا» الذي تتخلل الثقوب صفحاته، وتابعوا بشغف مغامرات هذه الحشرة الصغيرة التي لا تنفك شهيتها تزيد. ففي غضون أسبوع، تقضم اليرقة تفاحة، واثنتين من فاكهة الكمثرى، وثلاث حبات من البرقوق، وأربعا من الفراولة، وخمس برتقالات، ولا تنسى الكعكة بالشوكولاتة والجبن، حتى تصبح فراشة رائعة متعددة الألوان. وترجم هذا الكتاب الذي نشر العام 1969 إلى 66 لغة وبيعت منه أكثر من 50 مليون نسخة في كل أنحاء العالم، وفق «فرانس برس».

وكتب فريق عمل الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي «بقلب حزين جدا نعلن وفاة إريك كارل، مؤلف ورسام، ذي فيري هانغري كاتربيلر، والكثير من الكلاسيكيات الرائعة الأخرى، الأحد 23 مايو، عن عمر 91 عاما».

ولد إريك كارل في ولاية نيويورك العام 1929 لأبوين ألمانيين، ونشأ في ألمانيا النازية التي وصفها في حديث إلى إذاعة «إن بي آر» الأميركية بأنها عالم «عديم اللون». وتخرج في مدرسة الفنون المرموقة في شتوتغارت.

الطفولة في ألمانيا

وروى كارل في مقابلة مع جريدة «نيويورك تايمز» العام 2007 أن والده جند في الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية وأسر في روسيا. أما إريك الذي كان مراهقا في حينه، فنجا من القصف الجوي لشتوتغارت وتجنب الخدمة العسكرية، لكنه جند لحفر الخنادق على خط دفاعي في غرب ألمانيا.

وكان إريك يرغب دائما في العودة إلى الولايات المتحدة، وفي العام 1952 «وصل إلى نيويورك بمحفظة جميلة وأربعين دولارا في جيبه»، وفق ما جاء في موقعه على الإنترنت. وسرعان ما جند الشاب في الجيش الأميركي وأرسل إلى ألمانيا، لكن «نيويورك تايمز» أشارت إلى أنه لم يتحدث قط عن شبابه في ظل العهد النازي.

وبعد خدمته العسكرية، عمل مصمما غرافيكيا في قسم الترويج في «نيويورك تايمز»، ثم أصبح مديرا فنيا في وكالة إعلانات. وألف كارل أول كتبه للأطفال في منتصف ستينات القرن العشرين ومنها «براون بير، براون بير، وات دو يو سي؟».

وروى الرسام المعروف باستخدامه الألوان الزاهية جدا أنه استوحى قصصه من النزهات في الطبيعة مع والده. وقال في موقعه: «كان أبي يمزق لحاء الشجرة ويريني كل الكائنات التي كانت تعيش فيها».

وعبر كثر مساء الأربعاء، عن حزنهم لرحيل الكاتب مشيدين بمؤلفاته التي طبعت ملايين الأطفال. وكتبت الممثلة ميا فارو في تغريدة عبر «تويتر»: «لقد مات إريك كارل، لكنه ترك لنا كتبا قرأتها لأولادي والآن أحفادي».

وردا على سؤاله عن سبب استمرار رواج كتابه قال إريك كارل: «أعتقد أنه كتاب عن الأمل. يحتاج الأطفال إلى الأمل. فاليرقة الصغيرة التافهة يمكنها أن تصبح فراشة جميلة، وتطير حول العالم بموهبتها».

وبلغت مجموعة مؤلفات إريك كارل أكثر من 70 كتابا، بيعت منها أكثر من 150 مليون نسخة.