«دفاتر الوراق» لجلال برجس تفوز بجائزة «بوكر» العربية

غلاف رواية «دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس (أرشيفية: الإنترنت)

فازت رواية «دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس بالجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) في دورتها الرابعة عشرة، ليحصل الكاتب على مبلغ 50 ألف دولار وتمويل لترجمة قصته إلى اللغة الإنجليزية.

وجاء الإعلان عن فوز الرواية، الثلاثاء، في حفل نظمه المشرفون على الجائزة السنوية من أبوظبي بشكل افتراضي وذلك للعام الثاني على التوالي بسبب الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس «كورونا»، وفق «فرانس برس».

وتقع أحداث «دفاتر الوراق» في الأردن وموسكو خلال الفترة بين 1947 و2019، وتروي قصة إبراهيم، بائع الكتب والقارئ النهم، الذي يفقد كشكه ويجد نفسه أسير حياة التشرد.

وبعد إصابته بالفصام، يستدعي إبراهيم أبطال الروايات التي كان يحبها ليتخفى وراء أقنعتهم وهو ينفذ سلسلة من عمليات السطو والسرقة والقتل، ويحاول الانتحار قبل أن يلتقي بالمرأة التي تغير مصيره.

وأشاد رئيس لجنة التحكيم لهذا العام الشاعر اللبناني شوقي بزيع بقدرة الكاتب على تقديم «أشد البورتريهات قتامة عن عالم التشرد والفقر وفقدان المعنى واقتلاع الأمل من جذوره، بما يحول الحياة إلى أرخبيل من الكوابيس».

وجلال برجس شاعر وروائي أردني من مواليد 1970، يعمل في قطاع هندسة الطيران كما أنه معد ومقدم برنامج إذاعي بعنوان «بيت الرواية». وصدر له مجموعات شعرية وقصصية وكتب.

وقال الكاتب بحسب بيان صادر عن منظمي الجائزة إن الفوز فتح له «كل هذه الطرق الجميلة إلى القراء لتصل كلمتي التي عملت على أن تكون يدا تزرع البهجة في حقل الإنسانية».

وتفوقت الرواية على خمس روايات أخرى في القائمة القصيرة النهائية وهي «الاشتياق إلى الجارة» للحبيب السالمي، و«الملف 42» لعبدالمجيد سباطة، و«عين حمورابي» لعبداللطيف ولد عبدالله، و«نازلة دار الأكابر» لأميرة غنيم، و«وشم الطائر» لدنيا ميخائيل.

وتترافق هذه الجائزة مع مكافأة نقدية قدرها 50 ألف دولار للفائز وتمويل لترجمة الرواية للغة الإنجليزية، بينما حصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على مبلغ عشرة آلاف دولار.

وتقول الجائزة العالمية للرواية العربية إنها مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وأطلقت في أبوظبي العام 2007، وتقوم «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» الحكومية بدعمها ماليا.