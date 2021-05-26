اليونان توافق على تنظيم جلسات تصوير في معالم أثرية

عرض «ديور» للأزياء في مدينة ليتشي الإيطالية، 22 يوليو 2020 (أ ف ب)

سمحت سلطات الآثار اليونانية لدار «ديور» الفرنسية بإقامة جلسات تصوير في مواقع أثرية رئيسية في البلاد بينها معلم الأكروبول الشهير، بحسب ما أفادت وزارة الثقافة، الأربعاء.

وأكد مسؤول في الوزارة لوكالة «فرانس برس» أن المجلس المركزي للآثار في اليونان وافق على المشروع «بالإجماع».

وستحصل جلسات التصوير الفوتوغرافي أيضا في معلم هيروديس أتيكوس عند سفح الأكروبول وفي معبد بوسيدون قرب أثينا ومعبد زيوس في نيميا، وفق المسؤول.

كما سيدرس، الخميس، طلبا إضافيا لإقامة جلسات تصوير في ملعب باناثينايكو في أثينا حيث أقيمت أول ألعاب أولمبية في العصر الحديث سنة 1896.

وكانت دار «ديور» أعلنت نهاية الشهر الماضي أنها ستنظم في 17 يونيو في أثينا عرض أزياء من العروض المعروفة بـ«كروز» التي تقام خارج أسابيع الموضة السنوية الأربعة (باريس وميلانو ولندن ونيويورك).

ويشكل عرض «كروز 2022» تحية إلى جلسة تصوير في الأكروبول قبل 70 عاما لعرض فساتين كريستيان ديور الراقية.

وأوضح المسؤول في وزارة الثقافة اليونانية أن جلسات التصوير ستحصل في مطلع يونيو، وستعرض صورها خلال عرض الأزياء. وشدد على أن ذلك «ليس عرض أزياء في الأكروبول».

وتواجه الحكومة اليونانية انتقادات من المعارضة بشأن إدارة الآثار في البلاد، خصوصا لناحية استصلاح الأكروبول لإتاحة زيارته لذوي الإعاقات الحركية.