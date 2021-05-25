نسرين أمين تستقبل الصيف بجلسة تصوير جديدة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 12:35 مساء
الفنانة المصرية نسرين أمين (خاص لـ بوابة الوسط)

خضعت الممثلة المصرية نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة، قبل أسبوع تقريبا، وأجلت الكشف عنها بسبب حالة الحزن التي يعيشها الوسط الفني على رحيل النجم الكبير سمير غانم. وتظهر نسرين في الصور الجديدة بإطلالة صيفية تتناسب مع أجواء الصيف التي نعيشها حاليا.

ونعت نسرين أمين، الفنان الراحل سمير غانم بنشر عدد من الصور التي جمعتها بالفنان الراحل خلال مسلسل «عزمى وأشجان»، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2018 عبر حسابها على موقع «إنستغرام» وكتبت: «الله يرحمك يا سمورة يا أخف دم في مصر».

وتنتظر نسرين أمين عرض أحدث أفلامها السينمائية «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» والتي تشارك فيه ضيفة شرف، والمنتظر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكداوني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد حلاوة، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

كما تنتظر الفنانة المصرية طرح فيلم «يوم 13» في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره منذ أكثر من عام، والعمل يشارك في بطولته أحمد داود، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، وفيدرا، ونهى عابدين، ومحمود حافظ، ونهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبدالمغنى، وأحمد زاهر، ومجدي كامل، وجيهان خليل، ومحمد كيلانى، وآخرون، وتأليف وإخراج وائل عبدالله.

الفنانة المصرية نسرين أمين (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنانة المصرية نسرين أمين (خاص لـ بوابة الوسط)
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