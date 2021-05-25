حدود وفضل الله يناقشان تفعيل العمل الإداري بمكتب ثقافة «بئر الأشهب»

مدير إدارة المكاتب الثقافية المحلية بوزارة الثقافة يلتقي مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بئر الأشهب (فيسبوك)

استقبل طارق حدود مدير إدارة المكاتب الثقافية المحلية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، في مكتبه بديوان الوزارة، الأحد، مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بئر الأشهب، إبراهيم عبدالعزيز فضل الله.

وحسب صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على «فيسبوك»، الإثنين، تناول اللقاء، مجموعة من المواضيع التي تتعلق بتفعيل العمل الإداري بالمكتب، وكذلك الاطلاع على أنشطة المكتب، واستعراض الخطط المستقبلية.

وجرى اللقاء بحضور الدكتور خليفة الحامدي خبير شؤون الإعلام والتواصل بالوزارة، ومحمد الجطلاوي مدير مكتب الثقافة سوق الجمعة.